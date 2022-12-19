Як уникнути цвілі та конденсату в квартирі: дві прості поради

Не можна занадто нагрівати приміщення, а потім давати йому охолонути

Щоб не замерзнути взимку, можна зробити своїми руками невеликий обігрівач. Проте через холод і вогкість страждають не лише люди, а й їхнє житло. Однією з найпоширеніших проблем є пліснява.

Господині вдаються до різних засобів, як народних, так і хімічних, щоб позбутися надокучливої та шкідливої для здоров’я цвілі. Але для початку у вашому будинку має бути "ідеальна температура", розповіли експерти Express.

Цвіль на стінах та вікнах виникає через різницю температур у приміщенні та на вулиці. З цієї причини на вікнах утворюється і конденсат. Щоб позбавитися цих проблем, потрібно встановити так звану "ідеальну температуру" в приміщенні.

"Це [різниця температур] може призвести до вогкості, плісняви та пошкодження підвіконь, а також до здуття дерев’яних підвіконь та підлог. Тому важливо вжити превентивних заходів, щоб звести утворення конденсату до мінімуму", — радять експерти.

Оптимальна температура у житловій кімнаті має становити 20 градусів, у дитячій кімнаті та ванній – 23 градуси, а на кухні – 16 градусів. Щоб відрегулювати температуру, потрібно встановити термостат на батареї на відповідний поділ.

Крім того, не можна допускати, щоб температура у квартирі чи будинку падала нижче 14 градусів. Стрибки температури від дуже теплої до дуже холодної створюють ідеальні умови для утворення конденсату. Тому потрібно підтримувати у приміщеннях "постійну" температуру, а не надто нагрівати житло, а потім давати йому охолонути.

Особливо це стосується кімнат, де ви не живете або буваєте рідко. Відсутність опалення та вентиляції, особливо взимку, може призвести до вогкості та плісняви.

Також уникнути появи конденсату та цвілі у будинку допоможе звичайне провітрювання. Завдяки відкритим вікнам вологе повітря зможе виходити із приміщення, від чого знижується ймовірність утворення конденсату.

Раніше ми розповідали про те, як правильно провітрювати квартиру за німецьким методом. Циркуляція повітря важлива як для мешканців, так самого приміщення.

Також існують три народні засоби від плісняви, які допомагають перемогти грибок на стінах та вікнах.