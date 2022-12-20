Як користуватись свічками, щоб не влаштувати пожежу: сім важливих правил

В Україні зростає кількість пожеж через неправильне користування популярними і недорогими джерелами освітлення

На фоні аварійних відключень світла українці запасаються альтернативними джерелами освітлення. Свічки, які навіть можна зробити своїми руками, є найбільш популярними серед більшості українців, але неправильне поводження з ними може призвести до фатальних наслідків.

Рятувальники відзначають зростання кількості пожеж через неправильне користування газовими пальниками та свічками, пише "Суспільне". Тому розповідаємо, як правильно використовувати ці джерела освітлення так, щоб не влаштувати пожежу, а ви і ваші близькі були в безпеці.

Як правильно користуватись свічками

Поставити на міцну основу, щоб свічка не могла перевернутись. До запалення свічки обрізати гніт до 0,5 см. Гасити та викидати свічку, коли залишається 2 см парафіну/воску. Тримати відкритий вогонь подалі від предметів, що можуть загорітися. Не лишати свічку без нагляду та не лягати спати, не загасивши її. Тримати в недоступному для тварин і дітей місці. Між свічками відстань повинна бути не менше 10 см.

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