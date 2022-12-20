Прості та практичні поради, як зберегти тепло взимку вдома (відео)

Багато порад можна застосувати навіть якщо опалення працює, для більш комфортної температури

З настанням зими багато жителів країн світу задумалися про те, як зберегти тепло. Своїми знахідками вони поділяються на ТікТок. Багато рекомендацій не є настільки актуальними в Україні, оскільки в нашій країні опалення в основному централізоване. Але для тих у кого воно індивідуальне, рада упорядкувати термостати і перевірити систему опалення актуальна.

Інші корисні лайфхаки можуть стати в нагоді. Користувач, thatpropertyguy рекомендує допомогти батареям. За допомогою м’якого фольгованого екрана можна знизити тепловтрати. Для цього його розміщують за радіатором, блискучою стороною до кімнати.

Серед порад також відсунути меблі від радіаторів опалення, закрити вікна шторами та жалюзі, утеплити вікна та двері та простелити на підлогу килим. Після готування блогер рекомендує відчиняти двері духовки, а як бонус нагадує надіти теплі шкарпетки на звичайні.

Використовувати приготування їжі як додатковий обігрів радить і медіа-компанія attn. У ТікТоці розмістили добірку відеопорад серед яких використовувати саморобну рисову грілку зі шкарпетки, менше пити каву, пекти печиво, а також є більш приправлену їжу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як упоратися з конденсатом на окулярах узимку. Практичними порадами також поділилася і жінка, яка прожила рік без опалення.