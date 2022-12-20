Три прості хитрощі, щоб обігріти будинок взимку: витрачати цілий статок не доведеться

Невеликі зміни допоможуть дещо підвищити температуру у приміщенні

Якщо у вашому будинку холодно взимку, то є багато способів виправити це. Щоб житло краще прогрівалося в холодну пору року, дотримуйтесь деяких простих порад, і вам не доведеться купувати обігрівач для підвищення температури в кімнатах.

Навіть невеликі зміни можуть допомогти вам зігрітися та зберегти тепло в будинку, пише видання Express. Є щонайменше три елементарні, але дієві лайфхаки, які сприяють утепленню житла в зимовий період.

Зачиніть двері в кімнати, що не використовуються

Коли двері в кімнатах, що не використовуються, залишаються закритими, це допомагає зменшити площу приміщень у вашому будинку, які ви намагаєтеся обігріти. Якщо у вашому будинку немає кімнат, що не використовуються, то хоча б не забувайте закривати двері ванної або туалету після використання.

Повісьте штори

Однією з найпростіших змін, які ви можете внести до свого будинку, щоб зберегти тепло, є встановлення штор. Якщо у вашому будинку вікна без штор, це відводитиме дорогоцінне тепло з приміщення, а це нікому не потрібно. Ця проста і доступна порада збільшує утримання тепла у приміщенні, створюючи бар’єр між вашим будинком та холодною погодою зовні. Щоб дійсно змінити ситуацію, краще інвестувати в щільні високоякісні штори з термопідкладкою для додаткового тепла. Тримайте жалюзі та штори відкритими в ті часи дня, коли сонце світить у вікна, і закривайте їх, коли воно починає сідати. Впускаючи сонячне проміння у свій будинок, ви користуєтесь безкоштовним сонячним теплом.

Переставте меблі

Загородження радіаторів диванами або ліжками може сильно вплинути на температуру вашої кімнати. Можливо, настав час переставити меблі. Переконайтеся, що всі радіатори не заблоковані, і розставте меблі так, щоб кімната була відкрита і її було легко нагріти.

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