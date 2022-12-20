Як замаринувати печериці, щоб були за смаком схожі на магазинні: простий рецепт (відео)
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Приготувати ароматні та смачні печериці можна в домашніх умовах
Якщо ви вже почали планувати меню на Новий рік 2023 і замислюєтеся над ідеями святкових салатів, варто заздалегідь заготовити деякі інгредієнти. Гриби, які можуть входити до складу різних блюд, можна замаринувати самостійно. За смаком вони будуть як магазинні, а то й смачніші.
Рецепт маринованих печериць публікує кулінарний портал Bene Gusto. Гриби виходять смачними і ароматними, хоча готуються швидко і без зайвого клопоту. Щоб не перенаситити смак, використовуйте для заготівлі не звичайний оцет, а яблучний.
Інгредієнти:
- 1 кг печериць
- 500 мл води (для маринаду)
- 1 ст. л. цукру
- 1 ст. л. солі
- 8 горошин чорного перцю
- 5 горошин запашного перцю
- 6 ст. л. яблучного оцту
- 6 лаврових листочків
- 2 суцвіття гвоздики
- 6 зубчиків часнику
Спосіб приготування:
- Добре промити гриби, видаляючи рештки землі. Великі печериці можна розрізати навпіл або на четвертинки, так вони швидше замаринуються. Маленькі та середні печериці кладіть цілком.
- Гриби скласти в каструлю, залити холодною водою та варити протягом 15 хвилин. Потемнілу воду, в якій варилися гриби, злити. Перемістити печериці у скляну ємність, у якій вони зберігатимуться.
- В окремій каструлі зварити маринад. У холодну воду додати сіль, цукор та всі спеції за списком, за винятком часнику. Коли рідина закипить і розчиниться сіль, додати оцет і прибрати маринад з плити.
- У банку з печерицями укладаємо часник. Дрібні зубчики можна класти цілком, якщо часник великий – краще нарізати пластинками товщиною по 2-3 мм.
- Залити банки гарячим маринадом. Додати перець, гвоздику та лавровий лист, що кипіли в каструлі.
- Дати охолонути та залишити на добу в холодильнику. Через 2-3 дні можна проводити дегустацію. Зберігати такі гриби у холодильнику можна кілька тижнів.
Раніше "Телеграф" розповідав, як смачно замаринувати цвітну капусту.