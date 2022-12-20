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Як замаринувати печериці, щоб були за смаком схожі на магазинні: простий рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Мариновані гриби доповнять салат чи закуску Новина оновлена 20 грудня 2022, 21:02
Мариновані гриби доповнять салат чи закуску. Фото missvickie.com

Приготувати ароматні та смачні печериці можна в домашніх умовах

Якщо ви вже почали планувати меню на Новий рік 2023 і замислюєтеся над ідеями святкових салатів, варто заздалегідь заготовити деякі інгредієнти. Гриби, які можуть входити до складу різних блюд, можна замаринувати самостійно. За смаком вони будуть як магазинні, а то й смачніші.

Рецепт маринованих печериць публікує кулінарний портал Bene Gusto. Гриби виходять смачними і ароматними, хоча готуються швидко і без зайвого клопоту. Щоб не перенаситити смак, використовуйте для заготівлі не звичайний оцет, а яблучний.

Інгредієнти:

  • 1 кг печериць
  • 500 мл води (для маринаду)
  • 1 ст. л. цукру
  • 1 ст. л. солі
  • 8 горошин чорного перцю
  • 5 горошин запашного перцю
  • 6 ст. л. яблучного оцту
  • 6 лаврових листочків
  • 2 суцвіття гвоздики
  • 6 зубчиків часнику

Спосіб приготування:

  1. Добре промити гриби, видаляючи рештки землі. Великі печериці можна розрізати навпіл або на четвертинки, так вони швидше замаринуються. Маленькі та середні печериці кладіть цілком.
  2. Гриби скласти в каструлю, залити холодною водою та варити протягом 15 хвилин. Потемнілу воду, в якій варилися гриби, злити. Перемістити печериці у скляну ємність, у якій вони зберігатимуться.
  3. В окремій каструлі зварити маринад. У холодну воду додати сіль, цукор та всі спеції за списком, за винятком часнику. Коли рідина закипить і розчиниться сіль, додати оцет і прибрати маринад з плити.
  4. У банку з печерицями укладаємо часник. Дрібні зубчики можна класти цілком, якщо часник великий – краще нарізати пластинками товщиною по 2-3 мм.
  5. Залити банки гарячим маринадом. Додати перець, гвоздику та лавровий лист, що кипіли в каструлі.
  6. Дати охолонути та залишити на добу в холодильнику. Через 2-3 дні можна проводити дегустацію. Зберігати такі гриби у холодильнику можна кілька тижнів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як смачно замаринувати цвітну капусту.

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#Рецепт #Гриби #Печериці