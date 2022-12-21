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Більше не потрібно ставити черевики під батарею: як швидко висушити взуття після прогулянки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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При правильному підході взуття збереже форму та свої властивості
При правильному підході взуття збереже форму та свої властивості. Фото pexels.com

Способи, які і взуття висушать, та їх форму не зіпсують

Зима, сніг, калюжі — це часто промокше взуття та мокрі ноги, особливо якщо прогулянка ще була активною. Добре, коли вдома є ще пара взуття, яке змінить мокре, проте його може чекати така сама доля. Тому без сушіння не обійтися. Найпоширеніший спосіб – поставити під батарею, але тоді взуття може зіпсуватися. Що ж робити? Про можливі способи швидкого сушіння читайте далі.

Є як мінімум три способи, які допоможуть вам висушити мокре взуття у досить швидкі терміни. Не забудьте перед сушінням витягти устілки і покласти їх сушитися в тепле місце.

Як висушити взуття без батареї

Один з найдоступніших засобів, який максимально заощадить ваш час — це електричні сушарки, проте в умовах постійних відключень світла варіант не особливо надійний.

Також з електричних засобів відмінний девайс — це електричний килим. Просто вмикаєте килим у розетку, ставите на нього взуття і воно собі підсушується. Однак великий мінус — це відключення електрики, через що їм не завжди буде можливість скористатися.

Ну і "старовинний" спосіб — паперові рушники або звичайні рушники. Відмінний варіант, який добре вбирає вологу. Покладіть рушники у взуття і періодично замінюйте на сухий. Також рушником можна обернути повністю весь черевик.

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#Взуття #Зимове взуття #Лайфхак