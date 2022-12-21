Як зробити "дрова" для опалення зі старого паперу: покроковий "рецепт" (відео)

Вид паперу ролі не відіграє

В Україні частина громадян через проблеми з енергопостачанням не має також і опалення. Якщо ситуація загостриться до крайності є багато способів спорудити саморобні обігрівачі будинку або печі для приготування їжі та обігріву у відкритих приміщеннях. Важливо дотримуватися техніки безпеки. Але якщо у вас є турбо (ракетна) піч, навіть виготовлена з підручних матеріалів, її потрібно чимось топити.

У місті не завжди просто дістати потрібну кількість палива. Як зазначає "Первісний виживач", перш ніж розбирати меблі, можна зробити колоди з паперу — старих газет, журналів, непотрібних книг. Можна зробити одну велику масу, яка горітиме кілька годин.

Як зробити паперовий брикет для опалення

Вам знадобиться пластикове відро, старі газети та журнали, вода.

Спочатку ви зробите отвори у відрі.

Потім наповнюєте його рваним папером (можна використовувати старі рахунки і все, що є під рукою).

Потім наливаєте воду.

Після – змішуєте все разом і подрібнюєте. Якщо у вас немає спеціального обладнання, можна просто порвати папір на максимально дрібні клаптики і ретельно перемішувати.

Потрібно, щоб вода стекла, можна покласти зверху прес.

Дістаньте брикет із відра. Готово, можна використовувати в печі чи каміні!

Як зазначає автор, залежно від типу паперу, він може горіти чисто або виділяти багато диму, потрібно забезпечити хорошу вентиляцію. Раніше "Телеграф" розповідав, що обігрівач можна зробити і маленького розміру, а паливом виступить соняшникова олія. Обігрівачі також можна робити використовуючи свічки та якусь ємність типу сковорідки або квіткового горщика як тепловіддаючу частину.