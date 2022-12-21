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Як зробити "дрова" для опалення зі старого паперу: покроковий "рецепт" (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Старі газети можуть принести користь Новина оновлена 21 грудня 2022, 09:00
Старі газети можуть принести користь

Вид паперу ролі не відіграє

В Україні частина громадян через проблеми з енергопостачанням не має також і опалення. Якщо ситуація загостриться до крайності є багато способів спорудити саморобні обігрівачі будинку або печі для приготування їжі та обігріву у відкритих приміщеннях. Важливо дотримуватися техніки безпеки. Але якщо у вас є турбо (ракетна) піч, навіть виготовлена з підручних матеріалів, її потрібно чимось топити.

У місті не завжди просто дістати потрібну кількість палива. Як зазначає "Первісний виживач", перш ніж розбирати меблі, можна зробити колоди з паперу — старих газет, журналів, непотрібних книг. Можна зробити одну велику масу, яка горітиме кілька годин.

Як зробити паперовий брикет для опалення

  • Вам знадобиться пластикове відро, старі газети та журнали, вода.
  • Спочатку ви зробите отвори у відрі.
  • Потім наповнюєте його рваним папером (можна використовувати старі рахунки і все, що є під рукою).
  • Потім наливаєте воду.
  • Після – змішуєте все разом і подрібнюєте. Якщо у вас немає спеціального обладнання, можна просто порвати папір на максимально дрібні клаптики і ретельно перемішувати.
  • Потрібно, щоб вода стекла, можна покласти зверху прес.
  • Дістаньте брикет із відра. Готово, можна використовувати в печі чи каміні!

Як зазначає автор, залежно від типу паперу, він може горіти чисто або виділяти багато диму, потрібно забезпечити хорошу вентиляцію. Раніше "Телеграф" розповідав, що обігрівач можна зробити і маленького розміру, а паливом виступить соняшникова олія. Обігрівачі також можна робити використовуючи свічки та якусь ємність типу сковорідки або квіткового горщика як тепловіддаючу частину.

Теги:
#Паливо #Папір #Обігрівач