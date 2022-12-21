Як зробити "дрова" для опалення зі старого паперу: покроковий "рецепт" (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1920
Вид паперу ролі не відіграє
В Україні частина громадян через проблеми з енергопостачанням не має також і опалення. Якщо ситуація загостриться до крайності є багато способів спорудити саморобні обігрівачі будинку або печі для приготування їжі та обігріву у відкритих приміщеннях. Важливо дотримуватися техніки безпеки. Але якщо у вас є турбо (ракетна) піч, навіть виготовлена з підручних матеріалів, її потрібно чимось топити.
У місті не завжди просто дістати потрібну кількість палива. Як зазначає "Первісний виживач", перш ніж розбирати меблі, можна зробити колоди з паперу — старих газет, журналів, непотрібних книг. Можна зробити одну велику масу, яка горітиме кілька годин.
Як зробити паперовий брикет для опалення
- Вам знадобиться пластикове відро, старі газети та журнали, вода.
- Спочатку ви зробите отвори у відрі.
- Потім наповнюєте його рваним папером (можна використовувати старі рахунки і все, що є під рукою).
- Потім наливаєте воду.
- Після – змішуєте все разом і подрібнюєте. Якщо у вас немає спеціального обладнання, можна просто порвати папір на максимально дрібні клаптики і ретельно перемішувати.
- Потрібно, щоб вода стекла, можна покласти зверху прес.
- Дістаньте брикет із відра. Готово, можна використовувати в печі чи каміні!
Як зазначає автор, залежно від типу паперу, він може горіти чисто або виділяти багато диму, потрібно забезпечити хорошу вентиляцію. Раніше "Телеграф" розповідав, що обігрівач можна зробити і маленького розміру, а паливом виступить соняшникова олія. Обігрівачі також можна робити використовуючи свічки та якусь ємність типу сковорідки або квіткового горщика як тепловіддаючу частину.