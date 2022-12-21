Рецепт ніжних повітряних котлет: всього один інгредієнт зробить їх ідеальними
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Той, хто спробував зробити так один раз, інакше котлети вже не готує
Зі звичайного фаршу можна приготувати багато смачних страв. Це і тюфтельки, і начинка для всіляких пиріжків, і м’ясні соуси… Та найпопулярнішим варіантом застосування фаршу все ж залишається приготування котлет.
Сьогодні розповідаємо вам, як зробити котлети нереально смачними. За цим рецептом від prostoway вони виходять дуже ніжними і повітряними. А все — завдяки одному секретному інгредієнту, про який мало хто знає.
Подробиці приготування ніжних повітряних котлет
М’ясо краще перекручувати самостійно. Достатньо підготувати кілька шматочків курячого філе, а також додати цибулину та яблуко. Тоді фарш вийде дуже соковитим та ароматним.
Крім цього, можна додати яйце, сіль і перець. Але це не все — є ще один компонент, який додасть легкості фаршу. Йдеться про кукурудзяний крохмаль, який не містить клейковини.
Щойно ви гарненько перемішаєте усі складові, поставте фарш у холодильник — буквально на 15 хв. Після цього мокрими руками потрібно сформувати котлети і викласти на попередньо розігріту з олією сковороду.
Коли на котлетах з’явиться рум’яна скоринка, їх перекладають на деко і накривають фольгою, а тоді поміщають в духову шафу на 30 хв, запікаючи за температури 180 градусів.
Найкраще такі повітряні котлети смакують із зеленню.
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