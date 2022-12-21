Як за кілька хвилин зробити окопну свічку, яка довго горітиме

Щоб не сидіти у темряві, люди шукають нові способи освітлення та обігріву дому — це один із найкращих варіантів. Окопні свічки вже давно довели свою ефективність — вони перевірені нашими захисниками на фронті. І якщо там це вважають хорошим варіантом і для освітлення, і для обігріву, і навіть для приготування їжі й підсушування одягу, то й вдома цей лайфхак точно допоможе пережити непрості часи.

Зробити таку свічку у домашніх умовах можна дуже швидко. Саморобна свічка чудово обігріває невеличке приміщення, дає світло і тепло до 8 годин, повідомляють Вікна.

Серед головних плюсів окопної свічки:

від неї довго можна грітися;

здатна обігріти невелике приміщення;

можна підігріти воду, їжу й напої, якщо немає електрики та газу;

можна швидко підсушити вологі речі (головне — постійно стежити, щоб вони не загорілися!)

Такий вигляд зазвичай мають окопні свічки

Що треба, щоб зробити окопну свічку:

лінійка з металу; великий ніж; чайник; невелика бляшанка; гофрований картон; парафін чи свічки.

Як робити окопну свічку розповідають і навіть показують автори інстаграм-пабліка okopna_svichka

Як зробити окопну свічку: покрокова інструкція

Нарізаємо картон упоперек гофри смужками шириною до 5 мм.

Туго їх закручуємо і вставляємо у банку.

Всередину поміщаємо картонну смужку.

Ріжемо віск на дрібні шматочки й розтоплюємо його (або ж просто розтоплюємо старі свічки, які у вас є).

АЛЕ! Якщо у вас багато природного і штучного воску, то не змішуйте їх.

Гарно мішаємо віск, поки він тане, щоб не пригорів (не доводьте віск до кипіння).

Коли віск повністю розтане, залийте ним банку. Робити це краще у декілька етапів — так свічка горітиме довше.

Раніше ми розповідали, як зробити "вічну свічку", а також свічку з картоплі, яка горітиме до 7 годин.