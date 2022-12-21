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Як за кілька хвилин зробити окопну свічку, яка довго горітиме

Автор
Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
Окопна свічка, яку легко зробити вдома Новина оновлена 21 грудня 2022, 13:56
Окопна свічка, яку легко зробити вдома. Фото nw.com.ua

Щоб не сидіти у темряві, люди шукають нові способи освітлення та обігріву дому — це один із найкращих варіантів. Окопні свічки вже давно довели свою ефективність — вони перевірені нашими захисниками на фронті. І якщо там це вважають хорошим варіантом і для освітлення, і для обігріву, і навіть для приготування їжі й підсушування одягу, то й вдома цей лайфхак точно допоможе пережити непрості часи.

Зробити таку свічку у домашніх умовах можна дуже швидко. Саморобна свічка чудово обігріває невеличке приміщення, дає світло і тепло до 8 годин, повідомляють Вікна.

Серед головних плюсів окопної свічки:

  • від неї довго можна грітися;
  • здатна обігріти невелике приміщення;
  • можна підігріти воду, їжу й напої, якщо немає електрики та газу;
  • можна швидко підсушити вологі речі (головне — постійно стежити, щоб вони не загорілися!)
Окопні свічки у бляшанках
Такий вигляд зазвичай мають окопні свічки

Що треба, щоб зробити окопну свічку:

  1. лінійка з металу;
  2. великий ніж;
  3. чайник;
  4. невелика бляшанка;
  5. гофрований картон;
  6. парафін чи свічки.
Як робити окопну свічку розповідають і навіть показують автори інстаграм-пабліка okopna_svichka

Як зробити окопну свічку: покрокова інструкція

  • Нарізаємо картон упоперек гофри смужками шириною до 5 мм.
  • Туго їх закручуємо і вставляємо у банку.
  • Всередину поміщаємо картонну смужку.
  • Ріжемо віск на дрібні шматочки й розтоплюємо його (або ж просто розтоплюємо старі свічки, які у вас є).

АЛЕ! Якщо у вас багато природного і штучного воску, то не змішуйте їх.

  • Гарно мішаємо віск, поки він тане, щоб не пригорів (не доводьте віск до кипіння).
  • Коли віск повністю розтане, залийте ним банку. Робити це краще у декілька етапів — так свічка горітиме довше.

Раніше ми розповідали, як зробити "вічну свічку", а також свічку з картоплі, яка горітиме до 7 годин.