Як за кілька хвилин зробити окопну свічку, яка довго горітиме
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Щоб не сидіти у темряві, люди шукають нові способи освітлення та обігріву дому — це один із найкращих варіантів. Окопні свічки вже давно довели свою ефективність — вони перевірені нашими захисниками на фронті. І якщо там це вважають хорошим варіантом і для освітлення, і для обігріву, і навіть для приготування їжі й підсушування одягу, то й вдома цей лайфхак точно допоможе пережити непрості часи.
Зробити таку свічку у домашніх умовах можна дуже швидко. Саморобна свічка чудово обігріває невеличке приміщення, дає світло і тепло до 8 годин, повідомляють Вікна.
Серед головних плюсів окопної свічки:
- від неї довго можна грітися;
- здатна обігріти невелике приміщення;
- можна підігріти воду, їжу й напої, якщо немає електрики та газу;
- можна швидко підсушити вологі речі (головне — постійно стежити, щоб вони не загорілися!)
Що треба, щоб зробити окопну свічку:
- лінійка з металу;
- великий ніж;
- чайник;
- невелика бляшанка;
- гофрований картон;
- парафін чи свічки.
Як зробити окопну свічку: покрокова інструкція
- Нарізаємо картон упоперек гофри смужками шириною до 5 мм.
- Туго їх закручуємо і вставляємо у банку.
- Всередину поміщаємо картонну смужку.
- Ріжемо віск на дрібні шматочки й розтоплюємо його (або ж просто розтоплюємо старі свічки, які у вас є).
АЛЕ! Якщо у вас багато природного і штучного воску, то не змішуйте їх.
- Гарно мішаємо віск, поки він тане, щоб не пригорів (не доводьте віск до кипіння).
- Коли віск повністю розтане, залийте ним банку. Робити це краще у декілька етапів — так свічка горітиме довше.
Раніше ми розповідали, як зробити "вічну свічку", а також свічку з картоплі, яка горітиме до 7 годин.