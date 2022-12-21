Ефективно та швидко: як зробити обігрівач своїми руками (відео)

Для створення обігрівача потрібно зовсім небагато часу

Через російські масовані ракетні удари по українській енергосистемі все більше наших громадян почали замислюватися про альтернативні джерела тепла. Одним з таких може стати саморобний обігрівач зі свічок та горщика для квітів.

Про те, як зробити невеликий домашній обігрівач, який допоможе зігрітися без електрики, повідомляється на сайті Sante Plus.

Що потрібно для створення обігрівача

2 горщики для квітів (різних розмірів);

тарілка із глини;

кілька чайних свічок;

негорюча підкладка типу теракотової плити;

Гайки, болти, стрижень та шайби;

Ріжучий предмет.

Як зробити обігрівач

один горщик вставляється в інший, а потім фіксується за допомогою болта, гайки та шайби;

просвердлити центр горщика і вставити стрижень;

закріпіть стрижень з іншого боку горщика за допомогою шайби та гайки;

помістіть шайбу та гайку в центр стрижня, щоб утримувати на ньому маленький горщик, і знову використовуйте гайку та шайбу, щоб утримувати його на місці;

помістіть останню гайку та останню шайбу на верхній рівень стрижня, щоб утримувати глиняну пластину.

поставте свічки на тарілку та запаліть їх.

Зазначимо , що при створенні та використанні будь-якого саморобного обігрівача слід бути максимально обережним і дотримуватись усіх правил безпеки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити міні-обігрівач із жерстяної банки.

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