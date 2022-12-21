Робимо стильний манікюр на Новий рік 2023: свіжі ідеї на будь-який смак (фото)

Розповідаємо, на які кольори варто звернути увагу, обираючи манікюр до Нового року

Кожна дівчина у новорічну ніч хоче виглядати максимально привабливо. З цим допоможе стильний, а головне — правильно підібраний манікюр.

Оскільки символом 2023 року буде Чорний Водяний Кролик, насамперед варто звернути увагу на улюблені кольори цього милого звіра. Йдеться про темно-синій, блакитний, лазуровий та ліловий і, звісно ж, чорний. Крім того, Чорному Водяному Кролику подобається срібло та золото, передає Караван.

А ще в тренді наступного року залишаються люрекс, блискітки, корейські об'ємні дизайни та новорічні герої.

Чорний з блискітками

Тренд на чорний манікюр з шиммером став актуальним іще пізньої осені 2022-го. Вишуканий, глибокий, космічний, він підходить до будь-якого образу. Та ще й має чудовий вигляд на коротких нігтях.

Чорний френч

Такий френч виглядає досить вишукано — це оригінальний підхід до манікюру, який не виходить із моди. Якщо ж вам здається, що чорні кінчики нігтів можуть виглядати "брудно", просто зробіть їх фігурними чи неправильної форми, малюйте подвійними і потрійними хвилястими лініями або ж використовуйте як акцент лише на окремих пальцях.

Чорний і срібло

Класичне вишукане поєднання – те що треба до Нового року. Срібний і чорний – як місячні зайчики у темних водах. І простір для втілення фантазій ці кольори дають безмежний: чорні сніжинки на сріблі, напівпрозорий чорний мармур зі срібними прожилками, акцентні нігті тощо.

Чорний і золото

Це ще одне класичне вечірнє комбо і шикарний варіант для святкування Нового року 2023. Особливий тренд – чорні мазки та золоті акценти на нюдових нігтях, так ви точно зробите свій манікюр стильним.

Рідке срібло

Срібний – один із головних кольорів майбутнього року Чорного Водяного Кролика. У манікюрі найбільш трендовим проявом срібла став ефект рідкого металу – ніби краплини срібла розплавилися і розтеклися по нігтям колами неправильної форми, жилками, сіточкою (так званий "корейський дизайн") або звичайними краплями. Актуальний і срібний мікрофренч, який виглядає ніби кінчики нігтів ледь-ледь торкнулися металу.

Відтінки синього

Уся гама синіх відтінків – від глибокого темного наві до яскравого кобальту, ніжного небесно-синього та інших близьких тонів (блакитного, лілового, бузкового) – це іще один новорічний тренд у манікюрі 2023. Причому актуальні як абстрактні дизайни, так і традиційні новорічні мотиви з ялинками, кульками та Сантою у синій гамі.

аніше ми розповідали про манікюр, який завжди виглядає багато — у цій добірці ви точно знайдете щось собі до смаку!