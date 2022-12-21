Ароматна й незвичайна закуска “Монастирська хата”: готуємо кулінарне диво за 15 хвилин

Якщо ви шукаєте щось новеньке для святкового столу — ось вам підказка

Напередодні Нового року хочеться знайти не тільки спокій, а й кілька нових рецептів на святковий стіл, тож — полегшуємо вам задачу. Ця чудова закуска готується з простих продуктів, тому не переймайтеся за свій гаманець.

"Монастирська хата" готується дуже легко — на все про все треба близько 15 хв, передає prostoway. При цьому, саме цю страву, скоріше всього, гості "розметуть" зі столу першою.

Інгредієнти:

крабові палички – 10 шт.

майонез – 200 мл

твердий сир – 100 г

Для начинки:

яйця – 2 шт.

плавлений сирок – 1 шт.

часник -1-2 зубчики

сіль, перець — до смаку

Приготування:

Крабові палички треба розморозити при кімнатній температурі та акуратно розвернути (якщо вони не розкручуються, можна попередньо залити їх на 1 хв гарячою водою). Далі фаршируємо їх натертими на невеликій терці яйцями всуміш з плавленим сирком та вичавленим часником, заправленими майонезом. Додаємо в начинку трішечки солі й перцю — собі до смаку.

Тоді робимо хатинку: на дно плоскої тарілки викладаємо 4 фаршированих крабових палички, трішечки перемащених майонезом, потім 3 палички — за такою ж логікою, на верх кладемо 2 палички, а останній шар буде з 1-єї. Зверху знову змащуємо все майонезом і притрушуємо тертим твердим сиром, що символізує сніг.

Страву можна прикрасити будь-якою зеленню, що вам подобається, чи навіть оливками. Підійде і зелена цибуля, і петрушка, і кріп.

Раніше ми ділилися ще одним крутим рецептом для святкового столу — це апетитна закуска "Моквинка", до складу якої також входять крабові палички та яйця.