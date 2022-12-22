У якій кімнаті вдома категорично не можна сушити білизну взимку: це загрожує пліснявою

Названа найгірша кімната в будинку для сушіння мокрої білизни взимку, тому що це сприяє появі плісняви та вогкості

Сушіння одягу в приміщенні в зимові місяці ще те завдання, особливо якщо у вас немає сушильної машини. Однак саме вологі речі можуть призвести до появи цвілі та сприяють вогкості та вологості в будинку.

Видання Express повідомляє, що категорично заборонено сушити одяг у зимовий час у спальні. Така звичка може викликати низку проблем, включаючи зростання плісняви та вогкості в кімнаті, неприємний запах, а також проблеми з диханням.

Спальня — це одна з кімнат, в якій ви проводите найбільше часу. Враховуючи той факт, що мокра білизна сприяє зростанню плісняви, вогкості та потенційним проблемам зі здоров’ям, було б краще тримати її подалі від кімнати, в якій ви часто перебуваєте та спите. Крім того, спальні часто не оснащені витяжними вентиляторами, як ванна кімната. Якщо є можливість, краще інвестувати в осушувач повітря, якщо ви вирішите сушити одяг в спальні.

Крім іншого, не слід сушити одяг на батареях, це може спричинити накопичення цвілі у вашому будинку і спричинити алергію. Така звичка ще й забирає тепло, тому котлу доведеться працювати інтенсивніше, що викличе підвищення рахунків за "комуналку".

Щоб уникнути всіх цих проблем, найкраще розміщувати мокру білизну у вільній кімнаті або спеціальній пральні. Якщо у вас немає вільної кімнати, наступним найкращим варіантом буде кімната, яку ви використовуєте нечасто, поклавши мокрий одяг на сушарку. Так ви не піддаватиметеся впливу вологи, поки ваш одяг сохне, і ви можете закрити двері, щоб зберегти тепло або стимулювати приплив повітря, залишивши вікно відкритим. Виручить такий простий лайфхак: розмістіть вентилятор якомога ближче до джерела тепла, щоб допомогти білизні висохнути швидше, за можливості тримайте двері в кімнату зачиненими.

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