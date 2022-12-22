Потрібно бути уважними: яка має бути температура в будинку і чим небезпечний холод

Для хворих, старих і дітей температура має бути вищою

Економія на опаленні або його повна відсутність через проблеми з енергопостачанням призводять до різкого падіння температури у будинках українців. Не всяка низька температура є безпечною для життя.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, температура в приміщенні має бути досить високою — для країн з помірним чи холоднішим кліматом, до яких належить і Україна, безпечною та збалансованою вважається 18°C. Кімнатною вважається температура від 15 до 25 градусів за Цельсієм. Норма 18 градусів розрахована на нормально одягнених дорослих людей без проблем зі здоров’ям, а також вважається оптимальною для сну.

Якщо в приміщенні живуть маленькі діти, хворі або люди похилого віку, оптимальною температурою вважається 20 градусів. Британські теплокомпанії попереджають, що температура в будинку нижче 9 градусів може призвести до гіпотермії, а якщо в будинку до +12 і вище +24 підвищується ризик інсультів та інфарктів.

Сайт з вивчення сну SleepFoundation повідомляє, що температура в спальні впливає на якість сну. Найкращий варіант — трохи вище 18 градусів. Основні рекомендації — не нижче 15,5 і не вище 19,5 градусів для дорослої людини. Для немовлят потрібна тепліша спальня — близько 20,5 градусів.

Серед рекомендацій ВООЗ також є теплоізоляція житла. "Телеграф" раніше розповідав, на що потрібно звернути увагу під час утеплення будинку чи квартири.