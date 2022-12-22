Як пережити холоди і блекаут: список речей, без яких не обійтися

Перелік гаджетів, що необхідні нам для нормального проходження цієї зими, надали в Міненерго

Експерти вже давно попереджали, що зима 2022/2023 буде для українців непростою. І йшлося не тільки про морози, як бувало раніше, а й про можливі перебої зі світлом, подачею тепла та води через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Зима прийшла і тепер ми вчимося жити у нових реаліях: годинами без світла, а часом — ще й без води. Багато в кого разом з плановими та аварійними знеструмленнями зникає і тепло. На такі випадки у домі потрібно мати хоча б мінімальний запас свічок, ліхтариків, батарейок і теплих речей, а також кілька гаджетів, що працюють автономно. Що саме потрібно, розповіли у пресслужбі Міненерго.

Серед рекомендованих Міністерством пристроїв:

1. Світлодіодні світильники з USB зарядкою.

2. Ковдра з підігрівом від PowerBank.

3. USB підставка під чашку з підігрівом.

4. Килимок для комп’ютерної мишки з підігрівом (USB рукавиця).

5. Вкладки у рукавички з підігрівом (USB зарядка).

6. Нагрівальні елементи для одягу або одяг з підігрівом від PowerBank.

7. Термошкарпетки з підігрівом (живляться від батарейок або через USB від будь-якого джерела).

8. Зимові USB термоустілки з підігрівом.

9. PowerBank — грілка для рук.

10. Газоаналізатор (датчик) чадного газу.

Все це — пристрої, що живляться від накопичувачів енергії та елементів живлення. Вони допоможуть у боротьбі з темрявою і холодом та попередять про наявність в повітрі чадного газу.

Раніше ми розповідали, як зберегти тепло у будинку без опалення. Зібрали для вас 7 практичних порад на всі випадки життя і ще раз нагадаємо: у таких ситуаціях важливо уважно стежити за своїм самопочуттям, адже падіння температури тіла може спровокувати проблеми зі здоров’ям.