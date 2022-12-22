Ідеально доповнюють образ: 5 зачісок для зустрічі Нового року 2023 (фото)

Зробити гарну зачіску до свята дуже просто, треба тільки визначитися, що саме ви хочете

Новорічна ніч – це час, коли кожен із нас вірить у диво. І в цей момент, звісно ж, хочеться виглядати достойною цього самого дива. В ідеальний образ входить не тільки стильний наряд, прекрасний макіяж та манікюр, а й вишукана зачіска, яка грамотно доповнить усе це.

Святковий образ не буде виглядати досконало, якщо не привести до ладу волосся. А як це зробити легко й без зайвого клопоту, розповіли експерти модного глянцю Marie France. Вони пропонують відразу 5 цікавих варіантів новорічної зачіски.

Хвилястий низький хвіст

Щоб волосся не заважало, його можна зібрати в елегантний низький хвіст і закрутити на плойку, додаючи зачісці у такий спосіб "святкової нотки". Якщо ж хочеться заховати резинку для волосся, її можна обернути одним пасмом та закріпити кінчик невидимкою.

Ця новорічна зачіска ідеально доповнить ваш образ

Зібрані у хвіст хвилі чудово пасують як до закритих, так і до оголених плечей та зони декольте

Низька гулька

Якщо об'єм шевелюри дозволяє, а образ передбачає відкриті плечі або спину, волосся можна закрутити в низьку гульку. Тоді шия і декольте залишатимуться відкритими, акцентуючи всю увагу саме на цій зоні.

Найкраще цей варіант обирати тим, у кого довге волосся, яке зазвичай може плутатись і заважати

Ця зачіска ідеально підійде для суконь із голою спиною - так ваш образ виглядатиме довершено

Хвилі ззаду

Типовими хвильками вже мало кого здивуєш, а під час святкування вони ще й можуть заважати. Тому на допомогу приходить цей варіант. Насправді нічого складного — просто зачепіть волосся маленькими шпильками ззаду, за вушками. Вигляд така зачіска має просто неперевершений!

Просте рішення для особливого свята

Пасма можна зачепити шпильками над вухом або ж позаду - так, щоб їх не було помітно

Додаємо стрази та аксесуари

Навіть найпростішу зачіску можуть гарно доповнити усілякі маленькі аксесуари. Спреї з блискітками, перлини та оригінальні шпильки можуть додати "родзинку" вашому образу. Головне — не перестаратися з цим, щоб не стати схожою на ялинку, щедро завішану іграшками.

Акцент на шпильці чи іншому аксесуарі ніколи не буде зайвим

Білі шпильки, наприклад, чудово виглядають і на світлому, і на темному волоссі

Хвіст-коса

Якщо довжина волосся дозволяє, його можна вдало підкреслити хвостом, заплетеним у косу. Тоді довгі пасма не заважатимуть вам розважатися, але при цьому вашу шикарну зачіску зможуть оцінити усі інші гості.

Така зачіска підійде для дівчат із довгим волоссям

Косичку можна заплітати по-різному: на маківці чи на самому хвості, заплітати одну або кілька косичок

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