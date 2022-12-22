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Ідеально доповнюють образ: 5 зачісок для зустрічі Нового року 2023 (фото)

Автор
Богдана Карц
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Що можна зробити з волоссям, якщо хочете зустріти Новий рік в ідеальному образі Новина оновлена 22 грудня 2022, 17:33
Що можна зробити з волоссям, якщо хочете зустріти Новий рік в ідеальному образі. Фото Телеграф

Зробити гарну зачіску до свята дуже просто, треба тільки визначитися, що саме ви хочете

Новорічна ніч – це час, коли кожен із нас вірить у диво. І в цей момент, звісно ж, хочеться виглядати достойною цього самого дива. В ідеальний образ входить не тільки стильний наряд, прекрасний макіяж та манікюр, а й вишукана зачіска, яка грамотно доповнить усе це.

Святковий образ не буде виглядати досконало, якщо не привести до ладу волосся. А як це зробити легко й без зайвого клопоту, розповіли експерти модного глянцю Marie France. Вони пропонують відразу 5 цікавих варіантів новорічної зачіски.

Хвилястий низький хвіст

Щоб волосся не заважало, його можна зібрати в елегантний низький хвіст і закрутити на плойку, додаючи зачісці у такий спосіб "святкової нотки". Якщо ж хочеться заховати резинку для волосся, її можна обернути одним пасмом та закріпити кінчик невидимкою.

Зачіска хвилястий низький хвіст
Ця новорічна зачіска ідеально доповнить ваш образ
Хвилястий низький хвіст - зачіска
Зібрані у хвіст хвилі чудово пасують як до закритих, так і до оголених плечей та зони декольте

Низька гулька

Якщо об'єм шевелюри дозволяє, а образ передбачає відкриті плечі або спину, волосся можна закрутити в низьку гульку. Тоді шия і декольте залишатимуться відкритими, акцентуючи всю увагу саме на цій зоні.

Зачічка - низька гулька
Найкраще цей варіант обирати тим, у кого довге волосся, яке зазвичай може плутатись і заважати
Низька гулька - зачіска
Ця зачіска ідеально підійде для суконь із голою спиною - так ваш образ виглядатиме довершено

Хвилі ззаду

Типовими хвильками вже мало кого здивуєш, а під час святкування вони ще й можуть заважати. Тому на допомогу приходить цей варіант. Насправді нічого складного — просто зачепіть волосся маленькими шпильками ззаду, за вушками. Вигляд така зачіска має просто неперевершений!

Хвилі ззаду - зачіска
Просте рішення для особливого свята
Зачіска - хвилі ззаду
Пасма можна зачепити шпильками над вухом або ж позаду - так, щоб їх не було помітно

Додаємо стрази та аксесуари

Навіть найпростішу зачіску можуть гарно доповнити усілякі маленькі аксесуари. Спреї з блискітками, перлини та оригінальні шпильки можуть додати "родзинку" вашому образу. Головне — не перестаратися з цим, щоб не стати схожою на ялинку, щедро завішану іграшками.

Новорічні засічки зі шпильками
Акцент на шпильці чи іншому аксесуарі ніколи не буде зайвим
Зачіски зі шпильками та аксесуврами
Білі шпильки, наприклад, чудово виглядають і на світлому, і на темному волоссі

Хвіст-коса

Якщо довжина волосся дозволяє, його можна вдало підкреслити хвостом, заплетеним у косу. Тоді довгі пасма не заважатимуть вам розважатися, але при цьому вашу шикарну зачіску зможуть оцінити усі інші гості.

Зачіска хвіст-коса
Така зачіска підійде для дівчат із довгим волоссям
Зачіска хвіст-коса
Косичку можна заплітати по-різному: на маківці чи на самому хвості, заплітати одну або кілька косичок

Раніше "Телеграф" розповідав, у чому зустрічати Новий рік 2023. Ми підібрали стильні образи у 4 кольорах, які до вподоби господарю наступного року.

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