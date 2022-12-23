Як зменшити вологу в будинку і позбутися конденсату на вікнах: три незамінні зимові лайфхаки

Невеликі правила допоможуть запобігти цвілі через надто зволожене повітря в приміщенні

Настав сезон, коли у багатьох будинках виникають неприємні проблеми: вогкість, підвищений рівень вологості, конденсат на вікнах і навіть цвіль. Однак є прості способи уникнути цих неприємностей, навіть не інвестуючи в осушувач повітря.

Про незамінні в зимовий час лайфхаки пише видання Express. Позбутися конденсату на вікна допоможе один простий засіб. А зменшити рівень вологи в будинку допоможуть елементарні звички при використанні ванної кімнати.

Прибрати конденсат на вікнах за допомогою соди чи солі

Конденсат на внутрішній стороні вікон часто є явною ознакою того, що будинок необхідно провітрити та осушити, щоб запобігти пошкодженню поверхонь, вогкості та плісняві. Хоча часто рекомендується інвестувати в осушувач, його покупка може бути дорогою, тому є непогана альтернатива. Спробуйте лайфхак із харчовою содою, щоб осушити приміщення з високою вологістю: наповніть невелику миску харчовою содою та поставте її на підвіконня. Згодом ви помітите, що харчова сода твердне, поглинаючи вологу. Всмоктування вологи з повітря може зайняти від кількох годин до кількох днів. Коли затвердіє сода, замініть її. Цей прийом хороший тільки для невеликих площ і може бути не таким ефективним, якщо велика кімната. У другому випадку краще використати кам’яну сіль.

Відчиняти двері у ванну після того, як були в душі

Підвищується вологість у будинку, зокрема через прийняття душу. Використовуйте помірно теплу воду, а не окріп. Краще приділяти купанню мінімум часу. Після душу залишайте двері та вікна ванної кімнати відчиненими на півгодини, щоб збільшити приплив повітря. Якщо у вас є витяжний вентилятор, важливо використовувати його щоразу, коли ви приймаєте ванну або душ, щоб уникнути зайвої вологості повітря.

Придбати рослини – поглиначі вологи

Деякі кімнатні рослини можуть поглинати вологу з повітря. До них відносяться мирна лілія, бостонська папороть і не тільки. Такі квіти не лише знизять вологість у вашому будинку, а й прикрасять інтер’єр. Важливо тримати ці рослини далеко від джерел тепла і протягів, щоб забезпечити їхнє процвітання взимку.

Раніше "Телеграф" розповідав, які саме рослини варто висадити в будинку, щоб запобігти вогкості та плісняві.