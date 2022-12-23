Вірні та віддані: три знаки Зодіаку, яким можна довіритися на всі сто

Таких людей на світі небагато, тож їх потрібно "знати в обличчя" і цінувати

Деякі люди просто не вміють зберігати таємниці. Після довгих вагань ви таки наважуєтесь поділитися чимось потаємним і дуже важливим… а ця людина потім просто йде і "тріпається" про це направо й наліво.

Однак є і ті, хто зберігатиме ваш секрет, чого б це їм не коштувало. Таких людей небагато й астрологи кажуть, що переважно вони народжуються під трьома зодіакальними сузір’ями. Хто це, розповідає Elle.

Риби (20.02-20.03)

Народжені під знаком Риб — неймовірні мрійники з дуже багатою уявою. Вони — вірні партнери, для яких стосунки — на першому місці. Риби не скупляться на подарунки та свій час, вони зроблять все можливе, аби у потрібну хвилину опинитися поруч. Ці люди зберігають секрети і стоять стіною навколо родини та близьких. Час від часу представники цього знака можуть піддаватися впливам зі сторони, та найчастіше це перші люди, яким можна довірити вашу таємницю і навіть життя.

Водолій (21.01-19.02)

Водолії впевнено займають місце в трійці найчесніших та найбільш відданих знаків Зодіаку. І хоча вони відрізняються своєю непередбачуваністю (ніколи не знаєш, чого чекати від народженого під цим знаком), та все ж про зраду точно не йдеться. На відміну від тих же Риб, Водоліями дуже важко маніпулювати. Вони самостійні, впевнені у собі та своїх силах, прекрасно вміють зберігати секрети і цінять людей, які їм довіряють. Крім того, у Водоліїв дуже розвинене критичне мислення. І якщо вам здається, що така людина легко йде у вас на поводу, швидше за все, вона просто перевіряє вас та ваші наміри. Обдурити її не так вже й просто. Як і "витрусити" якусь таємницю.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Ось ще один представник зодіакальної групи, якому можна довіряти на всі 100%. Козороги часто дуже спокійні, зібрані та розважливі люди, яким не так вже й просто нав'язати свою думку або в чомусь переконати. Вони вміють вчасно зупинятися, не терплять брехні і підступності. Щоправда, є один важливий нюанс: у відповідь Козороги теж вимагають поваги та відкритості. Коли мова заходить за особисте життя, ці люди швидше розірвуть стосунки, аніж підуть на обман чи зраду. "Краще гірка правда…" — це їхній девіз по життю.

Раніше ми розповідали, для кого зі знаків Зодіаку 2023 рік стане неймовірно щасливим. Ці люди нарешті зможуть самореалізуватися і здійснити всі свої мрії, якщо докладуть хоча б трошки зусиль. Таких знаків усього три і в наступному році їм заздритимуть усі.