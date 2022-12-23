Як правильно провітрювати кімнату взимку, щоб не хворіти: "правило трьох"

Свіже повітря корисне здоров’ю та сприяє здоровому сну

Провітрювання — це дуже важлива складова гарного самопочуття будь-якої пори року, і особливо в зимові холоди. Головне вміти робити це правильно. Тому сьогодні ми хочемо з вами поділитися "правилами" зимового провітрювання.

Не бійтеся "випустити" тепло зі свого житла, адже набагато гірше, особливо для самопочуття, знаходиться у замкнутому приміщенні без правильної організації обміну повітря, пише prostoway. Дотримуючись цих правил, ви і тепло в будинку збережете, і здоров’я.

Як провітрювати квартиру взимку

Бажано дотримуватися правила "трьох" і провітрювати своє житло тричі на день: після сну, вдень і перед сном. При цьому не слід використовувати режим провітрювання, який є в більшості сучасних пластикових вікон. Саме такий спосіб і забирає у вас тепло з кімнати.

Найкраще відкрити вікно повністю і бажано відразу в кількох приміщеннях, щоб був протяг. У такому разі пройде швидка циркуляція повітря і ваше приміщення буде повним киснем.

Якщо у вас вже є пліснява на стінах, з нею можна впоратися з народними засобами або магазинними хімікатами. Щоб мінімізувати ризик на майбутнє, варто приділяти увагу провітрюванню. Щоб прибрати зайву вологу, можна скористатися простим лайфхаком.