Готуємося до холодів: простий спосіб, як утеплити вхідні двері

Двері можна утеплити як зсередини житла, так і ззовні

Незважаючи на те, що синоптики прогнозують теплу зиму місцями з опадами, теплозбереженням житла все ж таки потрібно зайнятися. Під час відключення світла в Україні можуть бути перебої з опаленням будинків.

Якщо ви ще не знаєте, як і чим потрібно утеплити вхідні двері, щоб уникнути тепловтрат, то експерти Uaportal докладно про це розповіли.

Утеплювати можна як дверну коробку, так і вхідні металеві або дерев’яні двері. До кожного випадку передбачені різні варіанти.

Як утеплити дверну коробку

Деколи двері під час установки не щільно підганяють до дверної коробки, через довгу експлуатацію може обсипатися частина штукатурки і так далі. Причин, через які можуть продувати двері — маса.

Щоб утеплити дверну коробку, зніміть зовнішню лиштву та заповніть порожні місця піною, синтетичним утеплювачем або іншими підручними матеріалами. Утеплювати потрібно не лише боки коробки, а й верх.

У металевих дверей цілісна коробка, тому її мали добре заповнити під час монтажу. Перевірте, чи не утворилися щілини на скосах і у разі потреби дозаповніть їх теплоізолятором.

Крім цього, можна використовувати поролонові або гумові ущільнювачі. Вони допоможуть покращити примикання дверей до одвірка. Вони бувають різної ширини, тому підбирайте саме під ваші двері.

Як утеплити металеві вхідні двері

Металеві двері потрібно заповнити зсередини, щоб зменшити їх теплопровідність. Всередині таких дверей мають бути ребра жорсткості, які можна зробити своїми руками. Простір між ними потрібно утеплити мінеральною ватою або іншим утеплювачем. Після цього двері потрібно знову зібрати та встановити.

Як утеплити дерев’яні вхідні двері

Дерев’яні двері краще утеплювати оббивкою зовні – щільним матеріалом із прошарком утеплювача. Для цього чудово підійде дерматин.

Важливо пам’ятати, що утеплювач потрібно розміщувати за 5 см від косяка, щоб не створювати перешкод для відкриття дверей. Якщо дерев’яні двері всередині порожні, використовуйте технологію як для металевих дверей.

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