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Такого везіння у них давно не було: два знаки Зодіаку незабаром накриє хвиля удачі

Автор
Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
Новий рік принесе цим прекрасним людям нові сили, щоб творити дива Новина оновлена 23 грудня 2022, 18:34
Новий рік принесе цим прекрасним людям нові сили, щоб творити дива. Фото Колаж "Телеграфа"

Цим щасливцям таланитиме буквально у всьому — справи налагодяться і на любовному фронті, і з грошима проблем не буде

Новий рік — час справжніх див. Кожен із нас вірить у казку і те, що далі все буде добре і в нашому житті все налагодиться. Звісно ж, наша доля у наших руках і докладаючи певних зусиль, ми дійсно можемо багато чого змінити. Та астрологи впевнені, що залежить наш успіх і від зірок та їхнього розташування на небі у певний період.

У січні 2023, наприклад, особливо щаститиме лише двом знакам Зодіаку. Хвиля удачі накриє Левів та Козорогів, передає УНІАН.

Лев

Леви будуть дуже щасливі, адже вже в січні почнуть здійснюватися їхні мрії. Вони будуть на коні весь місяць — і в роботі, і в особистому житті їх переслідуватиме удача. Зірки будуть на їхньому боці, тому Леви можуть сміливо братися за всі справи, які їм до душі. Нічого не бійтеся — попереду на вас чекає тільки найкраще.

Козоріг

Для Козорогів січень стане місяцем переродження. Вони нарешті зрозуміють, що їх по-справжньому надихає. В майбутньому це допоможе знайти свій шлях у житті й не витрачати сили даремно. Наприклад, у них можуть з'явитися нові хобі й не виключено, що саме ці речі надалі приноситимуть неабияку фінансову вигоду. В особистому житті на Козорогів також чекає успіх.

Раніше "Телеграф" розповідав, які сюрпризи 2023 рік підготував для водних знаків Зодіаку — Рака, Скорпіона і Риб, а що чекає на знаків Повітря — Близнят, Терезів і Водолія. Також ми розповідали, чого очікувати від Нового року вогняним знакам — Овнам, Левам і Стрільцям.

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