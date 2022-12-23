Магнітні бурі накриють з самого початку 2023 року: чого чекати метеозалежним у січні

Що чекати на метеочутливі люди в перший місяць 2023 року

У січні 2023 року фахівці не очікують на серйозну сонячну активність, а це означає, що сильних магнітних бур чекати не варто.

Як повідомляють "Вікна", хоч у січні магнітні бурі не зможуть похвалитися своєю інтенсивністю, але вони все ж таки будуть. І перша з них накриє Землю вже на початку місяця.

Йдеться про обурення середньої інтенсивності, які триватимуть цілих три дні з 3 по 5 січня включно.

Цей період буде найбільш небезпечним для метеочутливих людей, оскільки наступна триденна буря, яка очікується з 10 по 12 число, буде слабкою і не чинитиме такого впливу, як перша.

Фахівці очікують, що на цьому періоди геомагнітної активності підійдуть до кінця, і до кінця січня якихось "сюрпризів" Сонце не підноситиме.

Як відомо, магнітні бурі є наслідком впливу сонячного вітру на магнітосферу Землі. Хоча вони становлять більше небезпеки для чутливої електроніки, ніж для людей, все ж таки є люди, які в ці періоди відчувають погіршення самопочуття, головний біль, підвищену сонливість або інші неприємні симптоми.

Нагадаємо, наприкінці грудня Землю накриє затяжна магнітна буря, яка триватиме цілих п’ять днів.

Як раніше повідомляв "Телеграф", є кілька способів зменшити вплив магнітних бур на самопочуття.