П'ять головних молитов на Різдво: на удачу, на здоров'я і багатство

У цей незвичайний день наші молитви точно мають бути почутими

Різдво Христове – це особливе свято. Воно — одне із головних православних празників, яке цього разу парафіяни ПЦУ можуть відзначати 25 грудня або 7 січня.

З 6 на 7 січня (або ж з 24 на 25 грудня) святкується день народження сина Господнього, Ісуса Христа. Вважається, що молитви в різдвяний Святвечір мають неймовірну силу і той, хто дійсно потребує, отримає допомогу вищих сил. Як і про що моляться у цей день, розповідає obozrevatel.

Ми зібрали 5 головних молитов, які потрібно читати у Святвечір та на Різдво. Головне при цьому — щиро покаятися у своїх гріхах і хотіти змінити життя на краще.

Отче наш

Основна молитва, якою не слід нехтувати на Різдво. Цими словами звертаються до Господа в будь-якій ситуації — як з проханням, так і з вдячністю:

Отче наш, що єси на небесах,

нехай святиться ім’я Твоє,

нехай прийде Царство Твоє,

нехай буде воля Твоя,

як на небі, так і на землі.

Хліб наш насущний дай нам сьогодні,

і прости нам провини наші,

як і ми прощаємо винуватцям нашим.

І не введи нас у спокусу,

але визволи нас від лукавого.

Бо Твоє є Царство, і сила, і слава навіки.

Амінь.

На Різдво всі щирі молитви мають бути почуті Всевишнім

Молитва в Різдво на гроші і багатство

Господи Ісусе Христе, Боже наш, який зволив спасіння нашого заради на землі у плоті явитися і від Безневинної і Пречистої Діви Марії незречено родитися!

Дякуємо Тобі, бо Ти сподобив нас, подвигом посту предочиститися, досягнути великого свята Твого Різдва і в радості духовній з ангелами оспівувати Тебе, з пастирями славословити, з волхвами поклонятися. Дякуємо Тобі, яко через велике Своє милосердя і безмірну милість до недугів наших, втішаєш нас нині не тільки поживою духовною, а й трапезою святковою.

Тому молимо Тебе, простягуючого щедру руку Твою, покриваючого все живе благом Твоїм, даючого всім їжу, відповідну часу і правилам церковним, благослови святкові харчі, вірним людям Твоїм приготовані, нехай будуть вони куштувати їх із подякою за здоров'я, в підкріплення сил тілесних, в радість. Щоб усі ми, всілякий достаток маючи, будемо робити благі справи, і від повноти вдячного серця славити Тебе, хто годує та втішає нас, разом із Безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим Духом на віки віків. Амінь.

Різдвяна молитва на щастя і благополуччя

Матінка Богородиця, як Ти Сина Свого

Немовля Ісуса цього дня на руках тримала.

У покривало м’яке пеленала,

Рученькою Своєю на щастя та удачу благословляла,

Благослови й мою дитину (ім’я) теж.

Ручку Свою святу підніми,

Мою дитинку перехрести,

На удачу та щастя в житті благослови,

На життя довге і багате,

Веселе та красиве.

Поки люди пам’ятатимуть Тебе і Сина Твого Ісуса Христа

Нікому мої слова не перебити.

Амінь

Молитва в Різдво Христове на здоров'я

У руки Твого превеликого милосердя, о Боже мій, вручаю душу і тіло моє, почуття і слова мої, поради та думки мої, справи мої і вся тіла і душі мого руху. Вхід і вихід мій, віру і проживання моє, перебіг і кінець живота мого, день і годину подиху мого, кончину мою, упокоєння душі і тіла мого. Ти ж, о Премилостивий Боже, всього світу гріхами неподоланної доброти, незлобивий, Господи, мене, більше всіх чоловіків найгрішнішого, прийми в руки захисту Твого і визволи від усякого зла, очисти багаточисленні провини мої, подай виправлення злому і окаянному моєму життю і від прийдешніх гріхопадінь лютих завжди захисти мене й покривай неміч мою від бісів, пристрастей і злих людей. Ворогом видимим і невидимим заборони, керуючи мене шляхом порятунку, доведи до Тебе, пристановища мого і бажань моїх краю. Даруй ми кончину християнську, бездоганну, мирну, від повітряних духів злоби збережи, на Страшному Твоєму Суді милостивий рабу Твоєму будь і приєднай мене праворуч благословенним Твоїм вівцям, та з ними Тобі, Творця мого, славлю на віки. Амінь.

Молитися можна як вдома, так і в храмі - своїми словами або ж використовуючи спеціальні молитви

Молитва на Різдво про заміжжя

З великою радістю звертаюся до тебе, Матір Божа. Ти та, хто наповнила любов'ю плід лона свого. Я, раба Божа, молю тебе зараз про допомогу. Прошу, одаруй мене любов'ю взаємною і щирою. Пошли мені чоловіка люблячого і турботливого, щоб я могла ростити дітей в щасті та радості. Хай святиться ім'я твоє. Амінь.

Раніше ми ділилися підбіркою молитов, які слід читати під час війни. Це сильні та мудрі слова, адресовані Господу, Діві Марії, апостолу Андрію Первозванному, рівноапостольному князю Володимиру та іншим святим, які у складний час допомагають боротися зі злом і витримати життєві випробування.