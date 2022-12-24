Що робити, якщо дме із пластикових вікон: хитрий прийом, який швидко заткне протяг

Відмінне рішення, якщо на ремонт немає часу та коштів

Якою б дорогою не була установка пластикових вікон, вони все ж таки можуть підвести морозною зимою. Якщо одного разу з укосів та підвіконня пластикових вікон стало дути, значить майстри погано виконали свою роботу або заощадили на будівельних матеріалах. На щастя, встановлювати заново нічого не потрібно, адже усунути проблему можна і копійчаним, в порівнянні з ремонтом, способом.

Докладніше про те, як закрити стик на пластикових вікнах, пише cpykami. Усього лиш потрібно купити гнучку бордюрну стрічку. Вона продається у будь-якому будівельному магазині. Така стрічка ідеально підходить для ванних кімнат і санвузлів, а також чудово показує себе в ремонті стиків, укосів, підвіконь.

Як усунути протяг з пластикових вікон

Зчищаємо старий герметик, щоб вирівняти поверхню. Потім знежирюємо її. Приклеюємо стрічку рівно, щоб закрити укоси та підвіконня.

Раніше "Телеграф" писав, як утеплити дерев’яні вікна за допомогою простих підручних засобів.