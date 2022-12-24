Зима без опалення: як зробити спальню теплішою

Прості та практичні рекомендації для облаштування кімнати

Експерти вважають, що підтримувати для сну найкраще температуру близько 18 градусів за Цельсієм. Але що робити, якщо опалення немає, а температура спальні неухильно падає.

Сайт з дизайну та інтер'єру будинку The Spruce рекомендує почати з перевірки герметичності вікон. Закладення щілин знизить тепловтрати. Виявити протяги можна руками при закритих дверях та вікнах або підносячи ароматичну паличку.

Інший спосіб утеплитися — використовувати теплу постільну білизну, наприклад фланелеву, та ковдри з пуху або схожого матеріалу. Утеплювати варто не лише ліжко, а й себе – не зайвими на ніч у холоді будуть теплі шкарпетки та шапка. Зробити ліжко теплішим до вашого приходу може грілка.

Невелика перестановка також піде на користь – якщо відсунути ліжко від вікна, у ньому стане тепліше. Плюсом до комфорту також стане щільний килим на підлозі. Перегородити шлях холоду можуть щільні жалюзі та штори.

Раніше "Телеграф" розповідав як швидко утеплити пластикові вікна. Джерелом протягів також є і вхідні двері, їй також не завадить оновлення та утеплення.