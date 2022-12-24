Три знаки Зодіаку, яких можуть підставити напередодні Нового року

Недоброзичливці хочуть зіштовхнути представників цих Зодіакальних сузір`їв з проблемами

Астрологи кажуть, що на початку 2023 року чорна смуга для трьох знаків Зодіаку нарешті зміниться білою. Їм таланитиме буквально у всьому, починаючи від укладення вигідних угод на роботі та помітного покращення фінансового стану, і закінчуючи переходом на новий етап стосунків з другою половинкою.

Утім, не всім так пощастить — назвали знавці зірок і знаки Зодіаку, яким найближчим часом загрожує небезпека. Як передає МЕТА, у найважливіший момент їх можуть підло обманути й образити.

Овен

На цього знака Зодіаку чекають фінансові втрати. Через свою надмірну довірливість Овен вважає, що всі люди хороші. Астрологи наголошують, що їм потрібно обходити стороною недоброзичливців. Підлі знайомі напередодні Нового року спробують скористатися добротою Овнів та обманути їх для власної вигоди.

Близнята

До 25 грудня вам не слід шукати нових союзників. Малознайомі люди хочуть скористатися ефектом несподіванки й зіштовхнути Близнят із проблемами. Вам доведеться витрати багато часу і нервів на їх вирішення.

Лев

В останній місяць 2022 року цей знак Зодіаку зустріне неприємну та брехливу людину. Вона буде готова на все, щоб досягти своїх корисливих цілей. Астрологи радять Левам не розповідати про свої плани та досягнення малознайомим людям. Притримати при собі гарні новини варто і під час спілкування з людьми, яких ви не вважаєте своїми друзями.

Раніше ми розповідали, хто у Новому 2023 році може розраховувати на приязне ставлення Кролика. Ці знаки Зодіаку розбагатіють, навіть якщо про це поки не замислюються.