Що робити, якщо взимку промокли та замерзли ноги: 5 порад як не захворіти

Ще здавна люди знають, що ноги потрібно тримати в теплі, та, на жаль, це не завжди можливо

Зиму можна або дуже любити, або сильно ненавидіти, адже саме в цю пору року ми найчастіше хворіємо і зустрічаємося з такими неприємностями, як конденсат на вікнах, пересушене обличчя та замерзлі руки й ноги. Та, на щастя, усі ці проблеми легко вирішуються.

Наприклад, що робити з промоканням і замерзанням ніг взимку, розповідає Ukr.Media. Видання наводить 5 крутих лайфхаків, які допоможуть вберегтися від хвороби після такої халепи.

Що робити, якщо промокли ноги взимку:

Проблема застала вас неподалік від будинку? Краще поверніться і змініть взуття. Якщо у вас всього одна пара, то просушіть її на батареї або за допомогою фена. Носіть із собою змінне взуття (чи хоча б шкарпетки). Так, можливо, вам і знадобиться для цього більша сумка, та якщо на вулиці негода, величезні замети або каша зі снігу, краще подбати про своє здоров’я і кинути в рюкзак зайву пару черевиків. Намокли ноги, але немає можливості перевзутися? На допомогу прийдуть поліетиленові пакети. Целофанові кульки надіньте на голі ноги, а поверх натягніть шкарпетки. Прийшли додому з мокрими ногами і не хочете захворіти? Тоді варто швиденько зробити розігріваючий масаж ніг, застосовуючи для цього спиртові або перцеві настоянки. Ними натирають стопи. А ще допоможе гаряча ванна. Не захворіти допоможе і гарячий трав'яний чай та використання ефірних олій, які наносяться на груди.

Однак, якщо проблема не в намоклих ногах, а в тому, що вони занадто сильно мерзнуть на вулиці, то вам скоріше знадобляться теплі устілки. Нещодавно "Телеграф" писав, які в них бувають різновиди і як правильно носити устілки з фольгою — кладучи їх цим матеріалом догори чи донизу.