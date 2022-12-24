Як запекти рибу в лусці: рецепт смачної страви на свято
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Готується це диво-дивне з простих і доступних продуктів
Напередодні головних зимових свят хочеться приготувати щось особливе. Традиційні салати на кшталт Олів’є та Шуби — це, звісно, круто. Порадують гостей і різноманітні легкі закуски. Та все ж на святковому столі має бути щось незвичайне. Наприклад, риба, запечена із "лускою".
Цей незвичайний рецепт вимагатиме від вас проявити усі свої художні здібності, однак приємно здивує смаком. Ідеєю приготування риби в лусці ділиться сайт pixelinform.
Що нам потрібно:
- 300 г картоплі;
- 400 г свіжомороженої риби;
- жовтки 3 яєць
- 30 мл лимонного соку
- 10 г вершкового масла
- 100 мл жирних вершків
- спеції та сіль — до смаку
Як приготувати страву:
- Рибну луску готують із сирої картоплі. Бульби чистять, нарізають тонкими круглими пластинками, які потім обсмажують в олії до золотистого кольору. Найзручніше це робити у фритюрі.
- Рибу нам треба запекти у духовці. Краще розділити тушку на дві частини, зробивши філе.
- Для приготування соусу, змішайте вершки зі спеціями, сіллю та приправою для риби. Не бійтеся брати вершки жирніші – від 25% – вони не згорнуться під час нагрівання.
- Помістіть філе риби у форму для запікання, полийте соусом, а зверху накрийте тушку картопляною лускою. На цьому етапі потрібно проявити весь свій художній талант, щоб страва була не лиш смачною, а й усім своїм зовнішнім виглядом нагадувала рибину.
- До готовності страву доводять у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 30 хв.
- Доки риба в духовці, потрібно змішати сирі яєчні жовтки з лимонним соком, а потім, нагріваючи на водяній бані, збити віночком, доки у вас не вийде світла пишна маса. Сюди ж потрібно буде тонкою цівкою влити розтоплене вершкове масло і перемішувати, аж поки суміш не загусне. Цим соусом поливають уже готову рибу.
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