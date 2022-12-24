Як запекти рибу в лусці: рецепт смачної страви на свято

Готується це диво-дивне з простих і доступних продуктів

Напередодні головних зимових свят хочеться приготувати щось особливе. Традиційні салати на кшталт Олів’є та Шуби — це, звісно, круто. Порадують гостей і різноманітні легкі закуски. Та все ж на святковому столі має бути щось незвичайне. Наприклад, риба, запечена із "лускою".

Цей незвичайний рецепт вимагатиме від вас проявити усі свої художні здібності, однак приємно здивує смаком. Ідеєю приготування риби в лусці ділиться сайт pixelinform.

Що нам потрібно:

300 г картоплі;

400 г свіжомороженої риби;

жовтки 3 яєць

30 мл лимонного соку

10 г вершкового масла

100 мл жирних вершків

спеції та сіль — до смаку

Як приготувати страву:

Рибну луску готують із сирої картоплі. Бульби чистять, нарізають тонкими круглими пластинками, які потім обсмажують в олії до золотистого кольору. Найзручніше це робити у фритюрі. Рибу нам треба запекти у духовці. Краще розділити тушку на дві частини, зробивши філе. Для приготування соусу, змішайте вершки зі спеціями, сіллю та приправою для риби. Не бійтеся брати вершки жирніші – від 25% – вони не згорнуться під час нагрівання. Помістіть філе риби у форму для запікання, полийте соусом, а зверху накрийте тушку картопляною лускою. На цьому етапі потрібно проявити весь свій художній талант, щоб страва була не лиш смачною, а й усім своїм зовнішнім виглядом нагадувала рибину. До готовності страву доводять у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 30 хв. Доки риба в духовці, потрібно змішати сирі яєчні жовтки з лимонним соком, а потім, нагріваючи на водяній бані, збити віночком, доки у вас не вийде світла пишна маса. Сюди ж потрібно буде тонкою цівкою влити розтоплене вершкове масло і перемішувати, аж поки суміш не загусне. Цим соусом поливають уже готову рибу.

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