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Як запекти рибу в лусці: рецепт смачної страви на свято

Автор
Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
Здивуйте гостей своїми кулінарними талантами... і не тільки Новина оновлена 24 грудня 2022, 14:34
Здивуйте гостей своїми кулінарними талантами... і не тільки. Фото nyam-nyam-5.com

Готується це диво-дивне з простих і доступних продуктів

Напередодні головних зимових свят хочеться приготувати щось особливе. Традиційні салати на кшталт Олів’є та Шуби — це, звісно, круто. Порадують гостей і різноманітні легкі закуски. Та все ж на святковому столі має бути щось незвичайне. Наприклад, риба, запечена із "лускою".

Цей незвичайний рецепт вимагатиме від вас проявити усі свої художні здібності, однак приємно здивує смаком. Ідеєю приготування риби в лусці ділиться сайт pixelinform.

Що нам потрібно:

  • 300 г картоплі;
  • 400 г свіжомороженої риби;
  • жовтки 3 яєць
  • 30 мл лимонного соку
  • 10 г вершкового масла
  • 100 мл жирних вершків
  • спеції та сіль — до смаку

Як приготувати страву:

  1. Рибну луску готують із сирої картоплі. Бульби чистять, нарізають тонкими круглими пластинками, які потім обсмажують в олії до золотистого кольору. Найзручніше це робити у фритюрі.
  2. Рибу нам треба запекти у духовці. Краще розділити тушку на дві частини, зробивши філе.
  3. Для приготування соусу, змішайте вершки зі спеціями, сіллю та приправою для риби. Не бійтеся брати вершки жирніші – від 25% – вони не згорнуться під час нагрівання.
  4. Помістіть філе риби у форму для запікання, полийте соусом, а зверху накрийте тушку картопляною лускою. На цьому етапі потрібно проявити весь свій художній талант, щоб страва була не лиш смачною, а й усім своїм зовнішнім виглядом нагадувала рибину.
  5. До готовності страву доводять у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 30 хв.
  6. Доки риба в духовці, потрібно змішати сирі яєчні жовтки з лимонним соком, а потім, нагріваючи на водяній бані, збити віночком, доки у вас не вийде світла пишна маса. Сюди ж потрібно буде тонкою цівкою влити розтоплене вершкове масло і перемішувати, аж поки суміш не загусне. Цим соусом поливають уже готову рибу.

Раніше ми розповідали, що можна приготувати на Новий рік 2023 — цікаві ідеї для вашого натхнення. А ще — про те, які 12 страв мають бути на столі на Святвечір перед Різдвом Христовим.

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