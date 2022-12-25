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Як за допомогою мийного засобу прибрати лід з бетону та плитки: ефективний лайфхак

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Не варто використовувати сіль, адже вона може зіпсувати взуття
Не варто використовувати сіль, адже вона може зіпсувати взуття. Фото pinterest.com

Ефективні поради, які допоможуть уникнути падіння

На жаль, але зима — це не тільки пухнастий білий сніг і мороз, який усіх щипає за щоки, а й зледенілі дороги та доріжки, які так і норовлять збити нас з ніг. Популярним розв'язанням цієї проблеми є сіль і пісок, проте це ще не найефективніші способи зробити зледенілі доріжки безпечнішими. Однак сьогодні ми хочемо поговорити лише про бетон та плитку, адже найчастіше біля будинків саме такий настил.

Чому не підходить у такому разі сіль? Відповідь проста — "солоний" лід, що розчинився, може нашкодити шкіряному взуттю, або ж якщо сіль потрапить на якісь металеві елементи, то це спровокує корозію, пише prostoway. Щобільше, сіль може зруйнувати бетон та шви плитки. Тому ми пропонуємо вам чудову альтернативу з мийним засобом.

Як прибрати лід з бетону та плитки у дворі

Все, що потрібно зробити, це приготувати розчин, який швидко розчинить лід на обледенілому бетоні та плитці і без допомоги солі. Готується він дуже просто: у двох літрах води розмішайте 60-100 г спирту та 10 крапель мийного засобу. Цим розчином полийте тротуарну плитку, бруківку чи бетон. От і все.

Раніше ми розповідали, як під час відлиги зберегти ноги сухими, адже зима в Україні не завжди приходить із морозами. У статті ми зібрали 5 способів "допомогти" свого взуття не пропустити вологу всередину.

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#Зима #Лайфхак