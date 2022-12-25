10 правил, як не замерзнути на вулиці: неочевидні нюанси

Прості правила, які часто не вимагають серйозних вкладень

Взимку тепло потрібно не лише вдома, а й на вулиці. Багато секретів того, як одягатися вдома, наприклад, багатошаровість, актуальні і для прогулянок. Але на вулиці потрібно не просто одягатися у кілька шарів, а робити це об’ємно, адже саме повітря у шарах та між ними допомагає зберегти тепло.

"Телеграф" публікує десять порад, як не замерзнути на вулиці у сніг чи мороз. Перша та важлива умова – тіло має бути максимально закрите. Голих щиколоток, рук чи голови краще уникати.

Розігрівати одяг на батареї перед виходом із дому.

Купити якісну термобілизну або використовувати лосини на флісі.

У кишені можна покласти грілки для рук.

Носити із собою термос із гарячим напоєм.

Рухатися.

Не допускати зневоднення та переповнення сечового міхура. Від повного стає лише холодніше.

Використовуйте додаткові устілки із теплого матеріалу.

Залишайтеся сухим – якщо одяг вологий, людина остигає швидше. Краще не використовувати бавовну як білизну, оскільки вона вбирає вологу.

Добре їжте — жирна їжа допомагає довше зберегти тепло.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що найближчим часом на Україну чекає тепла, але дощова зимова погода. Подекуди температура підніметься до +10.