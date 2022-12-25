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10 правил, як не замерзнути на вулиці: неочевидні нюанси

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Вітер та сніг на вулиці не сприяють комфорту Новина оновлена 25 грудня 2022, 07:26
Вітер та сніг на вулиці не сприяють комфорту. Фото Ілюстративне фото

Прості правила, які часто не вимагають серйозних вкладень

Взимку тепло потрібно не лише вдома, а й на вулиці. Багато секретів того, як одягатися вдома, наприклад, багатошаровість, актуальні і для прогулянок. Але на вулиці потрібно не просто одягатися у кілька шарів, а робити це об’ємно, адже саме повітря у шарах та між ними допомагає зберегти тепло.

"Телеграф" публікує десять порад, як не замерзнути на вулиці у сніг чи мороз. Перша та важлива умова – тіло має бути максимально закрите. Голих щиколоток, рук чи голови краще уникати.

  • Розігрівати одяг на батареї перед виходом із дому.
  • Купити якісну термобілизну або використовувати лосини на флісі.
  • У кишені можна покласти грілки для рук.
  • Носити із собою термос із гарячим напоєм.
  • Рухатися.
  • Не допускати зневоднення та переповнення сечового міхура. Від повного стає лише холодніше.
  • Використовуйте додаткові устілки із теплого матеріалу.
  • Залишайтеся сухим – якщо одяг вологий, людина остигає швидше. Краще не використовувати бавовну як білизну, оскільки вона вбирає вологу.
  • Добре їжте — жирна їжа допомагає довше зберегти тепло.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що найближчим часом на Україну чекає тепла, але дощова зимова погода. Подекуди температура підніметься до +10.

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#Погода #Зима