10 правил, як не замерзнути на вулиці: неочевидні нюанси
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Прості правила, які часто не вимагають серйозних вкладень
Взимку тепло потрібно не лише вдома, а й на вулиці. Багато секретів того, як одягатися вдома, наприклад, багатошаровість, актуальні і для прогулянок. Але на вулиці потрібно не просто одягатися у кілька шарів, а робити це об’ємно, адже саме повітря у шарах та між ними допомагає зберегти тепло.
"Телеграф" публікує десять порад, як не замерзнути на вулиці у сніг чи мороз. Перша та важлива умова – тіло має бути максимально закрите. Голих щиколоток, рук чи голови краще уникати.
- Розігрівати одяг на батареї перед виходом із дому.
- Купити якісну термобілизну або використовувати лосини на флісі.
- У кишені можна покласти грілки для рук.
- Носити із собою термос із гарячим напоєм.
- Рухатися.
- Не допускати зневоднення та переповнення сечового міхура. Від повного стає лише холодніше.
- Використовуйте додаткові устілки із теплого матеріалу.
- Залишайтеся сухим – якщо одяг вологий, людина остигає швидше. Краще не використовувати бавовну як білизну, оскільки вона вбирає вологу.
- Добре їжте — жирна їжа допомагає довше зберегти тепло.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що найближчим часом на Україну чекає тепла, але дощова зимова погода. Подекуди температура підніметься до +10.