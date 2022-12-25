Білі розводи на взутті зникнуть за хвилину: два перевірені засоби

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Зима – це справжнє випробування для будь-якого взуття, навіть найстильнішого і трендового, особливо в мокру снігову погоду. Адже кожен стикався з проблемою білих розводів на черевиках після прогулянки засніженими вулицями? Чому вони з’являються, і як їх позбутися — читайте далі.

Виявляється, ці білі розводи – це сіль та реагенти, якими посипають вулиці для того, щоб не було зробити їх менш слизькими, повідомляє belnovosti. Білі мітки залишаються і на шкіряному взутті, і з моделей з нубука або замші, і звичайно ж і на черевиках зі штучної шкіри теж. Що ж робити, щоб їх усунути?

Як прибрати білі розводи з взуття

Перший лайфхак, який врятує вас від цієї проблеми, — це потрібно приготувати розчин з оцту. З’єднайте дві частини оцту і одну частину води, а потім змочіть м’яку ганчірочку в цій суміші та почистіть нею білі плями на взутті. А після того, як черевики/чоботи висохнуть, намажте її кремом.

Другий, і не менш ефективний варіант – це лайфхак із нашатирним спиртом. Нанесіть його на ганчірку та протріть забруднені ділянки. Після висихання взуття відполіруйте їх щіткою і намажте їх кремом.

Раніше "Телеграф" писав, які у них бувають різновиди і як правильно носити устілки з фольгою — кладучи їх цим матеріалом вгору чи вниз.