Дешево, але красиво: як зробити ефективну свічку з мандарина (відео)

Шкірка мандарина підійде для виготовлення простої олійної лампади

Через безперервні російські обстріли українська енергосистема переживає не найкращі свої дні, а багато жителів нашої країни стикаються з відключеннями світла. Щоб комфортніше почуватися в темряві, багато хто з них уже закупив свічки та ліхтарики, а інші вдалися до допомоги екзотичних саморобок, на кшталт свічки з картоплі або навіть мандаринок.

Найпростішим, але ефективним рецептом створення незвичайної, але витонченої свічки поділився кандидат хімічних наук та популяризатор хімії Гліб Репіч у своєму TikTok-каналі.

Для приготування свічки знадобиться лише мандарин та рафінована олія.

З мандарина акуратно знімають шкірку, щоб вийшло дві половинки у вигляді чашки з зав’яззю, що стирчить в центрі. Варто відзначити, що мандарин на цю роль підійде краще за інших цитрусових, оскільки з них настільки акуратно зняти шкірку навряд чи вийде.

У чашку, що вийшла, наливають соняшникову олію, щоб вона просочила її стінки та дно, але нижче рівня зав’язі, яку зрештою треба підпалити.

Свічка не тільки буде горіти відносно довго, але й також дуже красиво виглядає. Крім того, вона не виділяє диму та не дає запаху.

Як повідомлялося раніше, багатьом продуктам можна знайти альтернативне застосування, наприклад картопля може стати в пригоді не тільки для створення свічок, але і також може бути використана для створення простого саморобного обігрівача.