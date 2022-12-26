Щоб ходити без травм: прості правила прогулянок по ожеледиці

Потрібно не лише правильно ходити, а й падати

Українська зима у грудні не обіцяє серйозних заморозків, однак опадів варто чекати. Ходити по слизькому мокрому снігу часом небезпечно, як і по кризі. Щоб уникнути травм, потрібно дотримуватися низки правил.

Асоціація ортопедів Мічигану рекомендує розпочати з вибору правильного взуття. Найкраще зчеплення забезпечує взуття з гумовими або неопреновими композитними підошвами.

Намагайтеся ходити повільно. Якщо попереду місце, яке здається дуже слизьким, спробуйте його, перш ніж стати всією ногою.

Зберігайте рівновагу за допомогою рук, не ховайте їх у кишені. Намагайтеся не носити важкі вантажі з одного боку.

Коли ходите по зледенілих ділянках, робіть короткі, човгаючі кроки і злегка розсуньте ноги. Така "ходьба пінгвіна" збільшує центр важкості.

Під час висадки та посадки з машини чи транспорту будьте максимально обережні – багато травм відбуваються саме в цей момент.

Ортопеди рекомендують при падінні намагатися не приземлятися на коліна, зап’ястя або спину, а падати, наприклад, на бік.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна зігрітися на вулиці. Важливо також правильно одягнутись при виході з дому, щоб вам не були страшні морози та вогкість.