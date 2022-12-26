Скільки днів буде у 2023 році: високосний він чи ні (фото)
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Через особливості нашого літочислення кожні 4 роки ми змушені додавати один "зайвий" день у лютому
До Нового року 2023 лишається все менше часу. І доки одні задумуються над тим, як його відсвяткувати (що одягнути, як прикрасити дім і що приготувати на святковий стіл), інших цікавить питання: а чи високосним буде 2023 рік?
Відповідь має ТСН. Журналісти вже прорахували, скільки днів буде у 2023 році і навіть підготували календар на наступний рік.
Що таке високосний рік
Високосний рік — це рік сонячного календаря, який на один день довший за звичайний. Тобто він триває не 365, а 366 днів. І це значить, що у лютому в такому випадку 29 днів замість 28-ми.
Особливий високосний рік запровадили для того, щоб вирівняти часовий зсув, який виникає через різницю між тропічним роком (період обороту сонця) та загальноприйнятим календарем. В першому — 365 діб 5 год і 49 хв і якби не було високосних років, то щорічне накладення майже 6 год з часом дало б поступове зсування сезонів, що могло викликати непорозуміння й незручності.
Як розрахувати, чи буде 2023 рік високосним
Особливі "високосні" роки — це ті, цифра яких кратна 4 і не ділиться на 100. Хоч і тут є винятки — всі роки, кратні 400 (наприклад, 1600, 2000, 2400).
Отже, щоб розрахувати, чи буде 2023 рік високосним, потрібно запам'ятати три основні правила:
- якщо цифра року кратна 400 — 366 діб в році;
- якщо цифра кратна 4 і не кратна 100 — також 366 діб в році;
- якщо цифра не кратна 100 і не кратна 400 — 365 діб в році.
Таким чином, провівши простий розрахунок, можна зрозуміти, що 2023 рік не буде високосним. Кількість днів у наступному році — 365, а в лютому 2023-го буде 28 діб.
Найближчим високосним роком буде 2024, а ще в цьому сторіччі роками на 366 днів будуть:
Календар на 2023 рік
Варто звернути увагу, що вся різниця високосного та невисокосного року у кількості днів лютого. Всі інші місяці мають фіксовану кількість днів — 30 або 31.
Тобто невисокосний 2023 рік розпочнеться в неділю, 1 січня. Закінчиться він також в неділю, 31 грудня.
Чи буде 2023 високосним роком за Східним календарем
За Східним календарем рік Чорного Водяного Кролика прийде до нас 22 січня 2023 року і триватиме до 9 лютого 2024 року, коли поступиться місцем року Зеленого Дерев'яного Дракона. Тобто, за китайською традицією цей рік триватиме 383 дні.
Більш того, згідно зі східним календарем, 2023 буде високосним. А все тому, що Східний календар пов'язаний з сонячно-місячним циклом.
Є й інші особливості, які відрізняють китайський календар від того, яким користуються українці:
- більш виражена різниця між звичайним та високосним роком (як правило, звичайний рік за Східним календарем триває 353-355 діб, а високосний — 383-385 діб);
- у високосний рік тут додають не один день, а цілий місяць;
- Східний календар циклічний (один цикл — 60 років), а звичний для нас календар нескінченний;
- у Китаї немає цифрового позначення року, замість цього кожен рік має свого покровителя та стихію (наприклад, 2023 рік буде роком Чорного Водяного Кролика).
Нинішній китайський 60-річний цикл розпочався 2 лютого 1984 року. Тобто прийдешній 2023 рік буде 40-им у циклі.
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