Скільки днів буде у 2023 році: високосний він чи ні (фото)

Через особливості нашого літочислення кожні 4 роки ми змушені додавати один "зайвий" день у лютому

До Нового року 2023 лишається все менше часу. І доки одні задумуються над тим, як його відсвяткувати (що одягнути, як прикрасити дім і що приготувати на святковий стіл), інших цікавить питання: а чи високосним буде 2023 рік?

Відповідь має ТСН. Журналісти вже прорахували, скільки днів буде у 2023 році і навіть підготували календар на наступний рік.

Що таке високосний рік

Високосний рік — це рік сонячного календаря, який на один день довший за звичайний. Тобто він триває не 365, а 366 днів. І це значить, що у лютому в такому випадку 29 днів замість 28-ми.

Особливий високосний рік запровадили для того, щоб вирівняти часовий зсув, який виникає через різницю між тропічним роком (період обороту сонця) та загальноприйнятим календарем. В першому — 365 діб 5 год і 49 хв і якби не було високосних років, то щорічне накладення майже 6 год з часом дало б поступове зсування сезонів, що могло викликати непорозуміння й незручності.

Як розрахувати, чи буде 2023 рік високосним

Особливі "високосні" роки — це ті, цифра яких кратна 4 і не ділиться на 100. Хоч і тут є винятки — всі роки, кратні 400 (наприклад, 1600, 2000, 2400).

Отже, щоб розрахувати, чи буде 2023 рік високосним, потрібно запам'ятати три основні правила:

якщо цифра року кратна 400 — 366 діб в році;

якщо цифра кратна 4 і не кратна 100 — також 366 діб в році;

якщо цифра не кратна 100 і не кратна 400 — 365 діб в році.

Таким чином, провівши простий розрахунок, можна зрозуміти, що 2023 рік не буде високосним. Кількість днів у наступному році — 365, а в лютому 2023-го буде 28 діб.

Найближчим високосним роком буде 2024 , а ще в цьому сторіччі роками на 366 днів будуть:

Найближчий високосний рік за традиційним календарем буде у 2024 році

Календар на 2023 рік

Варто звернути увагу, що вся різниця високосного та невисокосного року у кількості днів лютого. Всі інші місяці мають фіксовану кількість днів — 30 або 31.

Тобто невисокосний 2023 рік розпочнеться в неділю, 1 січня. Закінчиться він також в неділю, 31 грудня.

Класничний календар на 2023 рік

Чи буде 2023 високосним роком за Східним календарем

За Східним календарем рік Чорного Водяного Кролика прийде до нас 22 січня 2023 року і триватиме до 9 лютого 2024 року, коли поступиться місцем року Зеленого Дерев'яного Дракона. Тобто, за китайською традицією цей рік триватиме 383 дні.

Більш того, згідно зі східним календарем, 2023 буде високосним . А все тому, що Східний календар пов'язаний з сонячно-місячним циклом.

Є й інші особливості, які відрізняють китайський календар від того, яким користуються українці:

більш виражена різниця між звичайним та високосним роком (як правило, звичайний рік за Східним календарем триває 353-355 діб, а високосний — 383-385 діб);

у високосний рік тут додають не один день, а цілий місяць;

Східний календар циклічний (один цикл — 60 років), а звичний для нас календар нескінченний;

у Китаї немає цифрового позначення року, замість цього кожен рік має свого покровителя та стихію (наприклад, 2023 рік буде роком Чорного Водяного Кролика).

Нинішній китайський 60-річний цикл розпочався 2 лютого 1984 року. Тобто прийдешній 2023 рік буде 40-им у циклі.

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