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Скільки днів буде у 2023 році: високосний він чи ні (фото)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
2023 рік вас здивує, бо він одночасно і високосний, і ні Новина оновлена 26 грудня 2022, 09:56
2023 рік вас здивує, бо він одночасно і високосний, і ні. Фото pexels.com

Через особливості нашого літочислення кожні 4 роки ми змушені додавати один "зайвий" день у лютому

До Нового року 2023 лишається все менше часу. І доки одні задумуються над тим, як його відсвяткувати (що одягнути, як прикрасити дім і що приготувати на святковий стіл), інших цікавить питання: а чи високосним буде 2023 рік?

Відповідь має ТСН. Журналісти вже прорахували, скільки днів буде у 2023 році і навіть підготували календар на наступний рік.

Що таке високосний рік

Високосний рік — це рік сонячного календаря, який на один день довший за звичайний. Тобто він триває не 365, а 366 днів. І це значить, що у лютому в такому випадку 29 днів замість 28-ми.

Особливий високосний рік запровадили для того, щоб вирівняти часовий зсув, який виникає через різницю між тропічним роком (період обороту сонця) та загальноприйнятим календарем. В першому — 365 діб 5 год і 49 хв і якби не було високосних років, то щорічне накладення майже 6 год з часом дало б поступове зсування сезонів, що могло викликати непорозуміння й незручності.

Як розрахувати, чи буде 2023 рік високосним

Особливі "високосні" роки — це ті, цифра яких кратна 4 і не ділиться на 100. Хоч і тут є винятки — всі роки, кратні 400 (наприклад, 1600, 2000, 2400).

Отже, щоб розрахувати, чи буде 2023 рік високосним, потрібно запам'ятати три основні правила:

  • якщо цифра року кратна 400 — 366 діб в році;
  • якщо цифра кратна 4 і не кратна 100 — також 366 діб в році;
  • якщо цифра не кратна 100 і не кратна 400 — 365 діб в році.

Таким чином, провівши простий розрахунок, можна зрозуміти, що 2023 рік не буде високосним. Кількість днів у наступному році — 365, а в лютому 2023-го буде 28 діб.

Найближчим високосним роком буде 2024, а ще в цьому сторіччі роками на 366 днів будуть:

Високосні роки у цьому сторіччі
Найближчий високосний рік за традиційним календарем буде у 2024 році

Календар на 2023 рік

Варто звернути увагу, що вся різниця високосного та невисокосного року у кількості днів лютого. Всі інші місяці мають фіксовану кількість днів — 30 або 31.

Тобто невисокосний 2023 рік розпочнеться в неділю, 1 січня. Закінчиться він також в неділю, 31 грудня.

Календар на 2023 рік
Класничний календар на 2023 рік

Чи буде 2023 високосним роком за Східним календарем

За Східним календарем рік Чорного Водяного Кролика прийде до нас 22 січня 2023 року і триватиме до 9 лютого 2024 року, коли поступиться місцем року Зеленого Дерев'яного Дракона. Тобто, за китайською традицією цей рік триватиме 383 дні.

Більш того, згідно зі східним календарем, 2023 буде високосним. А все тому, що Східний календар пов'язаний з сонячно-місячним циклом.

Є й інші особливості, які відрізняють китайський календар від того, яким користуються українці:

  • більш виражена різниця між звичайним та високосним роком (як правило, звичайний рік за Східним календарем триває 353-355 діб, а високосний — 383-385 діб);
  • у високосний рік тут додають не один день, а цілий місяць;
  • Східний календар циклічний (один цикл — 60 років), а звичний для нас календар нескінченний;
  • у Китаї немає цифрового позначення року, замість цього кожен рік має свого покровителя та стихію (наприклад, 2023 рік буде роком Чорного Водяного Кролика).

Нинішній китайський 60-річний цикл розпочався 2 лютого 1984 року. Тобто прийдешній 2023 рік буде 40-им у циклі.

Раніше ми розповідали, як зміняться дати відзначення різних християнських свят у 2023 році, у зв’язку з перенесенням Різдва на 25 грудня. Це вплинуло на багато дат — без змін у наступному році лишається тільки Великдень.

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