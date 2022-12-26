Так нічого не вийде: коли не можна загадувати бажання між людьми з однаковими іменами

Прості правила допоможуть зробити усе правильно і нікому при цьому не нашкодити

Цей рік підходить до кінця і саме час задуматися про бажання на наступний — 2023 рік. Загадати його можна у новорічну ніч або ж у будь-який інший день, "скориставшись" для цього знайомством із двома тезками.

Втім, не все так просто — є низка правил, яких треба дотримуватись, щоб бажання здійснилося. Що потрібно робити, а що — не можна, розповідає Ukr.Media.

Звідки взялася прикмета

Ця прикмета відома людям ще з давніх пір. Раніше вважалося, що називати немовля по святцях — це до добра, адже святий у такому разі оберігатиме свого тезку з іще більшими зусиллями і буде вести його по життю.

Також відомо чимало випадків, коли в одній родині кілька поколінь носили однакові імена. От звідси і пішла відома прикмета: опинившись між двох людей з однаковими іменами, всі відразу ж намагаються загадати бажання. Хоча і в давні часи існувало повір'я, що це працює лише за певних умов, коли люди заздалегідь до цього готуються. В іншому разі ви обмежуєте їх у прояві доброї волі і ваш порив може зустрітися з чиїмось внутрішнім протистоянням. А в цьому випадку щось може піти не так, як ви собі це уявляєте.

Як правильно загадати бажання між двома людьми з однаковими іменами

Перш за все, опинившись між двома тезками, не поспішайте тут же ставати між ними, щоб загадати бажання, нав'язуючи таким чином їм свою волю. Це не повинно відбуватися спонтанно — ви маєте бути впевнені у тому, що ці люди до вас добре ставляться і не проти того, щоб ви використовували їхню енергію для виконання свого бажання. Тому краще спершу запитати їх дозволу. Обов'язкова умова: ці люди не повинні бути між собою кровними родичами, інакше обмін енергією відбуватиметься між ними, а ваше бажання не збудеться. Не менш важливий і час, в який відбувається цей обряд. Вважається, що найбільш активна фаза матеріалізації думок між 12 і 14 годинами, в той день тижня, коли ви народилися. В інший час обряд або не працює, або працює не в повну силу. І ще одна не менш важлива умова: при загадуванні бажання відстань між усіма учасниками має бути не більш як пів метра, а "в момент істини" потрібен тактильний контакт — хоча б легкий дотик до рук обох тезок.

Раніше ми розповідали, чому не можна спати на двох подушках. Існує чимало прикмет, пов'язаних із цим предметом інтер'єру, і наші предки завжди намагалися їх дотримуватися. Виявляється, навіть лягаючи спати, ми можемо наробити помилок і накликати на себе бідність.