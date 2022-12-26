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Так нічого не вийде: коли не можна загадувати бажання між людьми з однаковими іменами

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
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Декілька рекомендацій допоможуть здійснити вашу мрію Новина оновлена 26 грудня 2022, 10:55
Декілька рекомендацій допоможуть здійснити вашу мрію. Фото 1news.com.ua

Прості правила допоможуть зробити усе правильно і нікому при цьому не нашкодити

Цей рік підходить до кінця і саме час задуматися про бажання на наступний — 2023 рік. Загадати його можна у новорічну ніч або ж у будь-який інший день, "скориставшись" для цього знайомством із двома тезками.

Втім, не все так просто — є низка правил, яких треба дотримуватись, щоб бажання здійснилося. Що потрібно робити, а що — не можна, розповідає Ukr.Media.

Звідки взялася прикмета

Ця прикмета відома людям ще з давніх пір. Раніше вважалося, що називати немовля по святцях — це до добра, адже святий у такому разі оберігатиме свого тезку з іще більшими зусиллями і буде вести його по життю.

Також відомо чимало випадків, коли в одній родині кілька поколінь носили однакові імена. От звідси і пішла відома прикмета: опинившись між двох людей з однаковими іменами, всі відразу ж намагаються загадати бажання. Хоча і в давні часи існувало повір'я, що це працює лише за певних умов, коли люди заздалегідь до цього готуються. В іншому разі ви обмежуєте їх у прояві доброї волі і ваш порив може зустрітися з чиїмось внутрішнім протистоянням. А в цьому випадку щось може піти не так, як ви собі це уявляєте.

Як правильно загадати бажання між двома людьми з однаковими іменами

  1. Перш за все, опинившись між двома тезками, не поспішайте тут же ставати між ними, щоб загадати бажання, нав'язуючи таким чином їм свою волю. Це не повинно відбуватися спонтанно — ви маєте бути впевнені у тому, що ці люди до вас добре ставляться і не проти того, щоб ви використовували їхню енергію для виконання свого бажання. Тому краще спершу запитати їх дозволу.
  2. Обов'язкова умова: ці люди не повинні бути між собою кровними родичами, інакше обмін енергією відбуватиметься між ними, а ваше бажання не збудеться.
  3. Не менш важливий і час, в який відбувається цей обряд. Вважається, що найбільш активна фаза матеріалізації думок між 12 і 14 годинами, в той день тижня, коли ви народилися. В інший час обряд або не працює, або працює не в повну силу.
  4. І ще одна не менш важлива умова: при загадуванні бажання відстань між усіма учасниками має бути не більш як пів метра, а "в момент істини" потрібен тактильний контакт — хоча б легкий дотик до рук обох тезок.

Раніше ми розповідали, чому не можна спати на двох подушках. Існує чимало прикмет, пов'язаних із цим предметом інтер'єру, і наші предки завжди намагалися їх дотримуватися. Виявляється, навіть лягаючи спати, ми можемо наробити помилок і накликати на себе бідність.

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#Імена #загадати бажання #як правильно загадати бажання #Прикмети