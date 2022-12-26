Календар на 2023 рік: коли будуть вихідні та головні свята року (фото)
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На додаткові вихідні поки що розраховувати не варто
Зазвичай, коли ідеться про календар на рік, ми відразу думаємо про те, скільки вихідних та святкових днів у нас буде. Втім, у 2023 році на додаткові вихідні поки що розраховувати не варто — відповідно до статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" на період дії воєнного стану встановлено нові правила.
Зараз в Україні призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів. На практиці це значить, що офіційних чітко регламентованих вихідних зараз немає — графік роботи та час відпочинку встановлює роботодавець. Утім, дати державних свят від цього ніяк не змінюються. Далі розповідаємо, на які дні в Україні припадатимуть головні офіційні свята.
Державні свята у 2023 році
- 1 січня — Новий Рік;
- 7 січня — Різдво Христове;
- 8 березня — Міжнародний жіночий день;
- 16 квітня — Великдень;
- 1 травня — День праці;
- 9 травня — День Перемоги;
- 4 червня — Трійця;
- 28 червня — День Конституції України;
- 28 липня — День української державності;
- 24 серпня — День Незалежності України;
- 14 жовтня — День захисника України;
- 25 грудня — Різдво Христове.
Які дні у 2023 році після Перемоги України будуть вихідними
Після нашої перемоги у війні, розв’язаній росією, запрацюють правила, згідно з якими переносяться:
- вихідний 1 січня, неділя, Новий Рік — на понеділок, 2 січня;
- вихідний 7 січня, субота, Різдво — мав би переноситися на понеділок, 9 січня;
- вихідний 16 квітня, неділя, Великдень — на понеділок, 17 квітня;
- вихідний 4 червня, неділя, Трійця — перейшов би на понеділок 5 червня;
- вихідний 14 жовтня, субота — мав би переноситися на понеділок, 16 жовтня.
Раніше "Телеграф" розповідав, як у 2023 році зміняться дати головних християнських свят. Це зумовлено тим, що Священний синод ПЦУ дозволив своїм парафіям — за бажання — проводити святкові різдвяні богослужіння 25-го грудня.