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Календар на 2023 рік: коли будуть вихідні та головні свята року (фото)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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У мирний час, якщо офіційне державне свято збігається з вихідним, наступний робочий день теж стає неробочим Новина оновлена 26 грудня 2022, 11:47
У мирний час, якщо офіційне державне свято збігається з вихідним, наступний робочий день теж стає неробочим. Фото pinterest.com

На додаткові вихідні поки що розраховувати не варто

Зазвичай, коли ідеться про календар на рік, ми відразу думаємо про те, скільки вихідних та святкових днів у нас буде. Втім, у 2023 році на додаткові вихідні поки що розраховувати не варто — відповідно до статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" на період дії воєнного стану встановлено нові правила.

Зараз в Україні призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів. На практиці це значить, що офіційних чітко регламентованих вихідних зараз немає — графік роботи та час відпочинку встановлює роботодавець. Утім, дати державних свят від цього ніяк не змінюються. Далі розповідаємо, на які дні в Україні припадатимуть головні офіційні свята.

Державні свята у 2023 році

  • 1 січня — Новий Рік;
  • 7 січня — Різдво Христове;
  • 8 березня — Міжнародний жіночий день;
  • 16 квітня — Великдень;
  • 1 травня — День праці;
  • 9 травня — День Перемоги;
  • 4 червня — Трійця;
  • 28 червня — День Конституції України;
  • 28 липня — День української державності;
  • 24 серпня — День Незалежності України;
  • 14 жовтня — День захисника України;
  • 25 грудня — Різдво Христове.
Календар свят і вихідних на 2023 рік
Календар на 2023 рік: державні свята та вихідні

Які дні у 2023 році після Перемоги України будуть вихідними

Після нашої перемоги у війні, розв’язаній росією, запрацюють правила, згідно з якими переносяться:

  • вихідний 1 січня, неділя, Новий Рік — на понеділок, 2 січня;
  • вихідний 7 січня, субота, Різдво — мав би переноситися на понеділок, 9 січня;
  • вихідний 16 квітня, неділя, Великдень — на понеділок, 17 квітня;
  • вихідний 4 червня, неділя, Трійця — перейшов би на понеділок 5 червня;
  • вихідний 14 жовтня, субота — мав би переноситися на понеділок, 16 жовтня.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у 2023 році зміняться дати головних християнських свят. Це зумовлено тим, що Священний синод ПЦУ дозволив своїм парафіям — за бажання — проводити святкові різдвяні богослужіння 25-го грудня.

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