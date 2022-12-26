Всього один простий трюк із пластиковими вікнами позбавить їх від конденсату

Один засіб вирішить проблему із зайвою вологою в оселі

З цією проблемою в опалювальний сезон стикається практично кожен українець, в оселі якого встановлені пластикові вікна. Коли холодне повітря зовні зустрічається з теплим повітрям усередині, це може призвести до утворення конденсату, який, своєю чергою, призводить до утворення в приміщенні цвілі.

Впоратися з цією проблемою можна без будь-якої "хімії". Придбайте в будівельному магазині всього одну копійчану річ, і ви забудете про конденсат на вікнах надовго. Як пише cpykami, у цьому допоможе звичайна ПЕТ-плівка завтовшки 0,5 мм.

Завдяки цьому способу ви забудете про проблему застоювання води на підвіконні та збігання її вниз на підлогу.

Як позбутися конденсату на пластикових вікнах

Відклеюємо пластикову раму двостороннім скотчем. Наклеюємо на скло ПЕТ-плівку. Знімаємо із плівки верхній захисний шар.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися конденсату на вікнах за допомогою соди.