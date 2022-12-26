Всього один простий трюк із пластиковими вікнами позбавить їх від конденсату
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Один засіб вирішить проблему із зайвою вологою в оселі
З цією проблемою в опалювальний сезон стикається практично кожен українець, в оселі якого встановлені пластикові вікна. Коли холодне повітря зовні зустрічається з теплим повітрям усередині, це може призвести до утворення конденсату, який, своєю чергою, призводить до утворення в приміщенні цвілі.
Впоратися з цією проблемою можна без будь-якої "хімії". Придбайте в будівельному магазині всього одну копійчану річ, і ви забудете про конденсат на вікнах надовго. Як пише cpykami, у цьому допоможе звичайна ПЕТ-плівка завтовшки 0,5 мм.
Завдяки цьому способу ви забудете про проблему застоювання води на підвіконні та збігання її вниз на підлогу.
Як позбутися конденсату на пластикових вікнах
- Відклеюємо пластикову раму двостороннім скотчем.
- Наклеюємо на скло ПЕТ-плівку.
- Знімаємо із плівки верхній захисний шар.
Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися конденсату на вікнах за допомогою соди.