Що подивитись на Новий рік: добірка “незаїжджених” фільмів - топ-7 (відео)

Цікаві ідеї для гарного вечора

Напередодні Нового 2023 року хочеться повірити в диво і якось підняти собі настрій. Створити святкову атмосферу і трішечки відволіктися від проблем та негараздів допоможе наша добірка святкових фільмів. Ми зібрали 7 цікавих стрічок, які допоможуть вам розслабитися.

Любіть Куперів (2015 рік)

Цікавий фільм для перегляду всією сім’єю. У ньому розповідається про одну велику родину з 4-х поколінь, які збираються разом на Різдво і в кожного з героїв — своє "єдине бажання". Ця американська комедія має усі шанси стати вашим новим улюбленим новорічним фільмом.

Крута новорічна комедія - трейлер до фільму "Любіть Куперів"

Мій дідусь — Дід Мороз (2021 рік)

Свіженький український новорічний фільм. За сценарієм, напередодні Нового Року 9-річний Максим мріє лише про те, щоб знайти свого дідуся, ще й коли він — сам Дід Мороз. Тому хлопчик відправляється на його пошуки прямісінько до Києва. Дорогою на малого, звісно ж, чекає багато пригод і несподіванок.

Трейлер до українського фільму на Новий рік "Мій дідусь — Дід Мороз"

Чотири Різдва (2008 рік)

Легка і смішна комедія — якраз для створення святкового настрою напередодні Нового року. У фільмі подружжя збирається утекти на Різдво на острів Фіджі, щоб не проводити його з родичами. Однак через невеличку халепу в аеропорту їм таки довелося навідатись до батьків, а це — 4 походи у гості до родичів!

Український трейлер до фільму "Чотири Різдва"

Ангели чудяться (2014 рік)

Короткометражний фільм гурту DZIDZIO для сімейного перегляду. За сюжетом Дзідзьо, Лесик і Юлік йдуть колядувати й співають традиційної народної колядки "Бог ся рождає". Але колядують вони, збираючись заробити грошей не зовсім чесним шляхом…

Фільм "Ангели чудяться" від DZIDZIO

Нескінченне Різдво (2006 рік)

Молодий композитор, автор різдвяних пісеньок, змушений святкувати Різдво у компанії колишньої дружини, її батьків та сина-підлітка. В якийсь момент з’ясовується, що він проживає цей день знову і знову. Герою доведеться серйозно помізкувати над тим, як з цього виплутатися.

Трейлер до новорічного фільму "Нескінченне Різдво"

Нова різдвяна казка / Скнара (1988 рік)

Американське фентезі, сучасна сатирична версія "Різдвяної пісні" Чарлза Діккенса. Головний герой стрічки — Крос — безжальний і холоднокровний магнат з нетиповим почуттям гумору, він всесильний та абсолютно байдужий до всього, окрім власних грошей. Загалом, Френк — один із тих хлопців, які запросто можуть зіпсувати вам чудове свято. Тому надприродні сили вирішили терміново зайнятися його перевихованням.

Офіційний трейлер до фільму "Скнара"

Лускунчик і 4 королівства (2018 рік)

У найважчі часи тільки Різдво приносить щастя в кожен будинок, однак юна Клара не хоче нічому радіти… Щоб розвеселити дівчину хрещений батько зробив їй незвичайний подарунок, який дозволив юній леді потрапити у захопливий паралельний світ. Ним виявилося ціле королівство, створене колись її матір’ю. Щоб повернути світу гармонію, Кларі доведеться боротися зі злом.

Трейлер до фільму "Лускунчик і 4 королівства"

Раніше ми розповідали як на Новий рік 2023 залучити у свій дім удачу та достаток. Ці прості ритуали треба провести у новорічну ніч, щоб прожити весь наступний рік у достатку й здійснити свої заповітні бажання.