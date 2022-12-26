Що подивитись на Новий рік: добірка “незаїжджених” фільмів - топ-7 (відео)
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Цікаві ідеї для гарного вечора
Напередодні Нового 2023 року хочеться повірити в диво і якось підняти собі настрій. Створити святкову атмосферу і трішечки відволіктися від проблем та негараздів допоможе наша добірка святкових фільмів. Ми зібрали 7 цікавих стрічок, які допоможуть вам розслабитися.
Любіть Куперів (2015 рік)
Цікавий фільм для перегляду всією сім’єю. У ньому розповідається про одну велику родину з 4-х поколінь, які збираються разом на Різдво і в кожного з героїв — своє "єдине бажання". Ця американська комедія має усі шанси стати вашим новим улюбленим новорічним фільмом.
Мій дідусь — Дід Мороз (2021 рік)
Свіженький український новорічний фільм. За сценарієм, напередодні Нового Року 9-річний Максим мріє лише про те, щоб знайти свого дідуся, ще й коли він — сам Дід Мороз. Тому хлопчик відправляється на його пошуки прямісінько до Києва. Дорогою на малого, звісно ж, чекає багато пригод і несподіванок.
Чотири Різдва (2008 рік)
Легка і смішна комедія — якраз для створення святкового настрою напередодні Нового року. У фільмі подружжя збирається утекти на Різдво на острів Фіджі, щоб не проводити його з родичами. Однак через невеличку халепу в аеропорту їм таки довелося навідатись до батьків, а це — 4 походи у гості до родичів!
Ангели чудяться (2014 рік)
Короткометражний фільм гурту DZIDZIO для сімейного перегляду. За сюжетом Дзідзьо, Лесик і Юлік йдуть колядувати й співають традиційної народної колядки "Бог ся рождає". Але колядують вони, збираючись заробити грошей не зовсім чесним шляхом…
Нескінченне Різдво (2006 рік)
Молодий композитор, автор різдвяних пісеньок, змушений святкувати Різдво у компанії колишньої дружини, її батьків та сина-підлітка. В якийсь момент з’ясовується, що він проживає цей день знову і знову. Герою доведеться серйозно помізкувати над тим, як з цього виплутатися.
Нова різдвяна казка / Скнара (1988 рік)
Американське фентезі, сучасна сатирична версія "Різдвяної пісні" Чарлза Діккенса. Головний герой стрічки — Крос — безжальний і холоднокровний магнат з нетиповим почуттям гумору, він всесильний та абсолютно байдужий до всього, окрім власних грошей. Загалом, Френк — один із тих хлопців, які запросто можуть зіпсувати вам чудове свято. Тому надприродні сили вирішили терміново зайнятися його перевихованням.
Лускунчик і 4 королівства (2018 рік)
У найважчі часи тільки Різдво приносить щастя в кожен будинок, однак юна Клара не хоче нічому радіти… Щоб розвеселити дівчину хрещений батько зробив їй незвичайний подарунок, який дозволив юній леді потрапити у захопливий паралельний світ. Ним виявилося ціле королівство, створене колись її матір’ю. Щоб повернути світу гармонію, Кларі доведеться боротися зі злом.
Раніше ми розповідали як на Новий рік 2023 залучити у свій дім удачу та достаток. Ці прості ритуали треба провести у новорічну ніч, щоб прожити весь наступний рік у достатку й здійснити свої заповітні бажання.