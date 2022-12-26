Сталлоне з Гіром, "Скеля" з Дізелем: п’ять пар акторів, які терпіти один одного не можуть (фото)

Ворожнеча між цими знаменитими чоловіками не вщухає досі

Зірки вміють дружити, але найкраще у них виходить між собою ворогувати. Тим більше, коли мова заходить про знаменитих акторів.

Нерідко через напружений і скажений графік на майданчику знаменитості сваряться, а потім і зовсім відмовляються працювати один з одним. Якщо деякі знаменитості все ж таки заривають сокиру війни, то інші відкрито заявляють про свою ненависть до колег навіть через багато років.

"Телеграф" розповідає про п’ять пар акторів, які досі відмовляються зніматися разом.

1. Сільвестр Сталлоне і Річард Гір

Зірки Голлівуду сильно посварилися ще 1974 року під час зйомок фільму "Лорди Флетбуша". З того часу разом чоловіки більше ніколи не знімалися.

2. Джордж Клуні і Рассел Кроу

Зірка "Друзів Оушена" Джордж Клуні одного разу розповів в інтерв’ю, що його колега Рассел Кроу образив його, коли той назвав Клуні "продажним". А річ у тому, що актор не відмовляється зніматися в рекламах дорогих брендів. До речі, дісталося тоді від Кроу не лише Клуні, а й Гаррісону Форду та Роберту Де Ніро.

3. Томмі Лі Джонс і Джим Керрі

Під час зйомок фільму "Бетмен назавжди" 1995 року ветеран американської кіноіндустрії Томмі Лі Джонс не приховував від Керрі, що не любить його. Подейкували, що зірка "Людей у чорному" ненавидить блазенство свого колеги.

4. Двейн Джонсон і Він Дізель

Причина ворожості зірок франшизи "Форсаж" більш ніж зрозуміла. Двейн Джонсон назвав Дізеля майстром маніпуляції, а потім взагалі відмовився зніматися в продовженні кінострічки. Сам Він заявив, що у нього з колегою просто "різні підходи до кінозйомок".

5. Алек Болдвін та Шая Лабаф

Болдвін та Лабаф не змогли спрацюватись на одній сцені. Зірка перших "Трансформерів" був дуже обурений тим, що Болдвін забував свої слова на репетиціях бродвейського спектаклю "Сироти" за п’єсою Лайла Кесслера. Тоді Алек попросив продюсерів, щоб його позбавили ролі, але натомість вони звільнили Лабафа. Актор не став мовчати і ситуація набула розголосу в ЗМІ.

Раніше "Телеграф" писав про знаменитих жінок, які покращили свою зовнішність завдяки пластичним хірургам.