Неймовірно смачний та ароматний різдвяний торт: рецепт, якому вже 170 років

Це дуже особливий святковий пиріг, який легко готується і приємно потішить своїм смаком

Новорічно-різдвяні свята стають особливо приємними, коли вдома панує атмосфера свята. А це — не лише наряджена ялинка і добре заховані подарунки для рідних. Зробити очікування приємнішим допомагає і приготування усіляких ароматних смаколиків.

Щоб поповнити свою скарбничку рецептів, можете спробувати спекти на Новий рік чи Різдво цей смачний пиріг. Він готується за особливим рецептом, якому вже понад 170 років, пише американське видання Fox News.

Цей святковий торт зовсім не схожий на ті десерти, які ми зазвичай готуємо до свята. Він наповнений ароматами усіляких прянощів і саме це створює у домі справжню різдвяну атмосферу. Смак вас теж приємно здивує. "З усіх рецептів, захованих у кулінарній книзі моєї прабабусі, цей найстаріший – йому понад 170 років. Це був перший із її рецептів, який потрапив у мою духовку, і коли дверцята відчинилися, різдвяний ранок танцював у хмарі ностальгії", — розповідає Сара Гонсалес у своїй кулінарній книзі "Випічка з хлібною леді".

Інгредієнти:

розм'якшене вершкове масло – 1/2 склянки

цукор – 1/2 склянки

яйця – 1 шт.

ваніль – 1 ч.л.

борошно – 1/2 склянки

сода – 1/2 ч.л.

кориця – 1 ч.л.

мелений імбир – 1 ч.л.

мелена гвоздика – 1/2 ч.л.

мелений духмяний перець – 1/2 ч.л.

сіль – 1 ч.л.

цукровий сироп – 1 склянка

Приготування:

Розігріваємо духовку до 350 градусів. Застеляємо деко 9x9 дюймів пергаментним папером (розміри дека — приблизно 23х23 см). У чаші міксера збиваємо вершкове масло і цукор — до пишності, це займе близько 5 хв. Тоді додаємо яйце, ванільний екстракт і ще трохи збиваємо. В окремій мисці за допомогою міксера потрібно змішати борошно, харчову соду, корицю, імбир, гвоздику, запашний перець і сіль. В іншій мисці змішуємо патоку і приготовану суміш з вершкового масла та цукру. Частинами додаємо у міксер борошно й масло. Готове тісто виливаємо у форму і розгладжуємо верх. Випікати різдвяний пиріг потрібно 45 хв, перевіряючи готовність зубочисткою. Потому даємо йому трохи охолонути (приблизно 30 хв). Тим часом готуємо масляний крем з маскарпоне і викладаємо на повністю охолоджений корж. Перед подачею присипаємо святковий торт корицею.

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