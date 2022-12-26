З картоплі та олії: як зробити ефективний обігрівач своїми руками (відео)

Для створення обігрівача знадобиться лише кілька матеріалів

Українці, готуючись до важкої зими, вигадали величезну кількість способів зігрітися вдома без опалення. Одним з альтернативних джерел тепла є саморобні обігрівачі. Зробити їх можна легко та швидко й у разі відключення опалення вони не дадуть замерзнути.

На сьогодні існують сотні лайфхаків, як зробити обігрівач із, наприклад, керамічних горщиків, скляної та бляшаної банок, сковороди та свічки та багатьох інших матеріалів. Однак зробити джерело тепла можна, навіть використовуючи картопля. Кореспондент Олександр Саюн в ефірі "Сніданок з 1+1" показав, як легко та швидко можна створити саморобний обігрівач, одним із матеріалів для якого є популярний овоч.

Такого обігрівача вистачить приблизно на 2-3 години. Це залежить від того, скільки олії ви наллєте в картоплю.

Які матеріали потрібні для створення обігрівача:

1 велика картопля;

сірники;

ніж;

соняшникова олія;

глиняний горщик (у центрі горщика має бути невеликий отвір);

гніт від свічки;

дві цегли.

Як створити обігрівач:

картоплю потрібно розрізати навпіл, а потім вичистити її зсередини;

після того, як поглиблення в картоплі були зроблені, слід взяти гніт, скріпити його зі сірниками та вставити в середину овочу;

всередину картоплі потрібно залити олію;

цеглу слід розташувати паралельно, а зверху на них встановити горщик;

підпалюємо гніт і ставимо картоплину під горщик у конструкції;

після цього залишиться почекати, доки конструкція почне видавати тепло.

Увага! Цей пристрій не можна робити на дерев’яній основі, а також залишати його без нагляду.

Детальна відеоінструкція створення саморобного обігрівача

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як швидко і легко можна зробити своїми руками обігрівач із жерстяної банки. Для його створення знадобиться лише кілька матеріалів.