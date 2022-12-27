Як преобразити свою квартиру цієї зими: сім способів, що дарують затишок і тепло

З приходом холодів нам все більше хочеться затишку у своєму "гніздечку"

Для того, щоб створити такі ж інтер’єрні куточки, як це часто показують на красивих картинках в Інстаграмі, багато людей витрачають колосальні гроші, звертаючись до дизайнерів. Однак не тільки професіонали (чи новомодні обігрівачі) можуть створювати затишок. Можна впоратися самостійно.

Щоб преобразити свою квартиру на оазис затишку та тепла, можна скористатися кількома професійними трюками, пише "Твій світ". Спробуйте незатратні способи, які зроблять ваш домашній куточок більш затишним із настанням холодів.

1. Великі пухнасті ковдри

Це саме те, у що можна завернутися і вмить відчути себе затишно.

2. Плюшеві або штучні хутряні килимки

Є одна річ, яка зробить житловий простір більш затишним – і це ворсистий килимок. Він додасть тепло та милу красу вашій оселі.

3. Декор теплими деревними тонами

Теплі кольори деревини створюють відчуття затишку. Це можуть бути:

масивні рамки для фотографій із натурального дерева

дерев’яна підставка для телевізора

оригінальні дерев’яні фігурки та інші предмети інтер’єру

4. Квіти та зелень

Вазони добре доповнять теплі кольори деревини та принесуть життя до оселі. Краще б, якби вони були справжніми, а не штучними. Їх можна розмістити на кухонному столі або поставити у кутку вітальні.

5. Світлодіодні гірлянди

Щоб зробити освітлення більш затишним, дизайнери радять скористатися світлодіодними лампами з більш теплими кольорами. Такі гами справді роблять приміщення більш затишним.

6. Свічки

З відключенням світла через необхідність свічки стали користуватися шаленою популярністю. Можна розставити по кімнаті і ароматичні свічки. Але пам’ятайте про безпеку!

7. Затишні аромати

Завдяки приємним запахам сосни або кориці ваша квартира набуде надзвичайного затишку. Підійдуть аромалампи, освіжувачі повітря чи ті ж ароматичні свічки.

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