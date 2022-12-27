Новий рік без електрики: як відзначити свято та зберегти атмосферу — практичні поради

Навіть у разі проблем в енергосистемі день можна зробити святковим

Різдво та Новий рік в Україні традиційно відзначали з розмахом — на центральних площах і в будинках українців спалахували мільйони вогнів, але наприкінці 2022 року ситуація інша. Російські окупанти атакують енергосистему і потрібно бути готовими до того, що електрика може подаватися з перебоями.

"Телеграф" зібрав основні рекомендації, як можна провести Новий рік у колі друзів чи родини весело та невимушено, навіть якщо електрики немає. Користувачі сайту порад Quora рекомендують згадати про ті свічки, які у вас є – вони допоможуть створити атмосферу свята. Стануть в нагоді також гірлянди на батарейках або працюючі від пауербанку. Вони також дадуть і світло, і дух Новорічної ночі. Можна також використовувати бенгальські вогні, але, як і у випадку зі свічками, слід подумати про безпеку.

Щоб розважитися, можна дістати настільні ігри — з ними можна весело провести час всій родині. Також стане в нагоді і радіо, що працює автономно, аби слухати новини або різдвяні пісні. Не останнім варіантом для створення настрою будуть історії від спільних спогадів до переказу новорічних фільмів. На їхній основі можна навіть провести вікторину.

Щоб смачно поїсти, якщо ваш будинок не газифікований і ви не можете скористатися звичайною плитою, можна приготувати вечерю на багатті. Серед пропозицій — смажені хот-доги, зефір, але вибір закусок набагато ширший.

Докладніше про те, як красиво та енергоефективно прикрасити новорічну ялинку "Телеграф" розповідав у окремому матеріалі. Є навіть такі варіанти, які працюють автономно, наприклад, від сонячної енергії.