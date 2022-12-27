Щоб Олів’є не був, як каша: 4 правила приготування святкового салату

Найчастіше проблеми виникають з одним із головних інгредієнтів салату

Салат Олів’є — традиційна страва на новорічному столі. Попри те, що є сотні інших рецептів крутих святкових салатів, тисячі господинь щороку готують саме його.

Однак буває, що салат виходить "не дуже" — і на вигляд, і на смак. Інгредієнти злипаються, утворюючи замість смачної святкової страви, якусь незрозумілу кашу. Чому так стається і як це виправити, розповідає pixelinform.

4 помилки, які псують Олів’є

Невідповідний сорт картоплі. Це дуже важлива умова, адже деякі різновиди овочів сильно розварюються і в результаті салат не тримає форму. Щоб уникнути такої неприємності, перед приготуванням Олів’є варто придбати кілька сортів картоплі, відварити по одній картоплині та оцінити результат. А ще можна спеціально придбати коренеплід, який не буде розварюватися – з цим вам допоможуть фермери, що займаються вирощуванням картоплі. Неправильне варіння картоплі. Багато хто забуває про те, що варити картоплю для олів’є та багатьох інших салатів треба у підсоленій воді. Завдяки цьому продукт триматиме форму і не буде кришитися у салаті. Також можна в процесі варіння додати трішечки оцту чи лимонного соку. Гаряча картопля. Подрібнювати теплу і тим більше гарячу бульбу не можна — вона матиме просто жахливий вигляд і не триматиметься купи. Досвідчені кухарі після відварювання ще близько години тримають коренеплід у холодильнику — так салат виглядатиме естетично. Рання заправка. Заправляти майонезом чи соусом відразу весь приготований салат не варто — Олів’є заправляють виключно перед подачею на стіл. Якщо ви зробите це раніше, то салат перетвориться на рідку неапетитну кашу. Та й самому салату не завадить трохи постояти у холодильнику перед подачею — це дозволить усім компонентам зберегти потрібну форму.

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