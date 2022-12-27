Замініть гребінець і не тільки: як доглядати волосся взимку, щоб воно не електризувалося

У холодний сезон варто дещо змінити правила догляду за вашою шевелюрою

Взимку слід захищати від морозу не тільки шкіру, особливого догляду потребує волосся. Багато хто страждає від того, що волосся електризується. Воно буквально "липне" до теплого одягу і виглядає жахливо, коли ви знімаєте шапку або капюшон. Однак є способи вирішити цю неприємність.

Статика волосся взимку виникає через тертя або зміну вологості, це змушує ваші пасма відштовхувати один одного, що призводить до неслухняного волосся. Кілька простих лайфхаків, у тому числі зі зміною гребінця, запобігають електризації волосся взимку, передає thechannel46.

Іонний фен

Використовуйте іонні фени замість звичайних. Вони додають у потік повітря безліч негативно заряджених іонів, що в результаті прибирає статичну електрику, що накопичилася у вашому волоссі.

Незмивні кондиціонери, спреї та лаки для волосся

Існує маса антистатиків для волосся. Їхнє головне завдання утримувати вологу у вашому волоссі, усуваючи наявну статичну електрику. Ці засоби легкі у нанесенні. Наприклад, лак просто розпорошіть на металевий або дерев’яний гребінець і проведіть їм по локонах, щоб позбавитися статичної електрики, де б ви не знаходилися.

Зволожувальні засоби для волосся

Сухе волосся схильне до статики, тому використання зволожувального шампуню, кондиціонерів, масок і сироваток може допомогти ефективно вирішити цю проблему. Шукайте антистатичні засоби для волосся з такими інгредієнтами, як олія ши, авокадо, кокосове молоко та банан. Ці інгредієнти можуть бути дуже ефективними для збереження м’якості й зволоження вашого волосся, особливо взимку. Однак не варто мити голову кожен день, адже це може позбавити шкіру голови натуральних масел, що зробить волосся сухим і ламким.

Дерев’яні або металеві гребінці

Пластикові гребінці можуть погіршити проблему статичної електрики. Натомість використовуйте дерев’яні, керамічні або металеві розчіски. Металеві гребінці дуже ефективно знімають статичну електрику з волосся. Ви також можете інвестувати у спеціальні антистатичні гребінці.

Додамо, що відмова від синтетичного та нейлонового одягу, заплетення волосся в косу або пучок перед сном та зведення до мінімуму засобів для укладання також можуть допомогти зменшити статичну електрику.

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