Як утеплити свій будинок на зиму: декілька простих та бюджетних способів

Декілька простих способів допоможуть утеплити ваш будинки

В Україну поки не нагрянули сильні холоди, але кінець січня обіцяє бути морозним, а тому українцям, які ще не утеплили свої будинки, слід замислитись про це. "Телеграф" розповість, як і чим утеплити вікна, підлогу та стіни.

Своєчасне утеплення свого житла допоможе мінімізувати втрату теплової енергії та знизить проникнення холодного повітря до приміщення. Хоча цей процес не з дешевих, існують і бюджетніші способи, пише OBOZREVATEL.

Утеплення підлог

Найчастіше для утеплення підлоги використовуються такі матеріали: пінопласт, керамзит, піноборд та мінеральна вата. Якщо ви утеплюєте підлогу пінопластом, для найкращого ефекту варто під нього настелити поліетилен. Такий спосіб є доступним за ціною, а також його перевага полягає у високій теплоізоляції.

Крім того, можна використовувати спінений поліетилен із ламінацією або фольгою. Завдяки такому способу тепло відбиватиметься всередину приміщення.

Утеплення вікон

Одним з бюджетних методів утеплення вікон є закладання щілин силіконовим герметиком. Він наноситься на стики (зовні вікна) по периметру вікна. Його потрібно наносити на суху поверхню.

Також утеплити вікна можна за допомогою монтажної піни. Її слід наносити між рамою та стіною. Можна також використовувати прогумований ущільнювач, який є одним із найнадійніших варіантів для збереження тепла. Або відмінно підійде теплозберігаюча плівка. Її можна легко приклеїти до скла за допомогою фена.

Утеплення дверей

Насамперед потрібно переконатися, що у дверях немає щілин, які могли б пропускати холодне повітря у квартиру чи будинок. Утеплення слід починати з усунення таких протягів за допомогою ущільнювача.

Можна використовувати накладний ущільнювач для утеплення дверей. Також часто використовують дерматин, який підходить для дерев’яних дверей. Однак перед покриттям необхідно утеплити двері за допомогою поролону або пінопласту.

Утеплення стін всередині та зовні

Великою популярністю користується пінопласт, завдяки своїй ціні та мінімальній теплопровідності. Плюс до всього утеплення пінопластом може прослужити до 25 років. Велику роль відіграє якість матеріалу та дотримання технології монтажу.

Також можна використовувати інші органічні утеплювачі: арболіт, ДСП, пінополіуретан, фіброліт. Підійдуть і неорганічні матеріали, до яких належать скловата, мінеральна та керамічна вата.

Для того, щоб утеплити стіни всередині будинку можна використовувати пінопласт, екструзійний пінополістирол, пінополіуретан та ековату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зробити спальню в будинку теплішою на період морозів.