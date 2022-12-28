Жодний блєкаут не страшний: як зробити яскравий ліхтарик своїми руками всього за пару хвилин
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Вам навіть не знадобиться паяльник
Оскільки росіяни мають намір знищувати українську інфраструктуру, потрібно бути готовим до того, що може бути блекаут. Щоб не залишитися повністю без світла, є багато корисних лайфхаків та способів: від покупки ліхтариків та ламп на батарейках або навіть сонячних батареях, до саморобних ліхтариків, про які ми й хочемо розповісти далі.
Досить яскраве джерело світла можна зробити буквально за 5 хвилин навіть без паяльника, пише unian. Все, що вам знадобиться — це батарейки АА — 2 шт, світлодіод 3v — 1 шт, скріпка або фольга та ізострічка. Як це з’єднати, щоб воно світилося читайте далі.
Світлодіодний ліхтарик із двох батарейок та світлодіода без паяльника
- Візьміть дві пальчикові батареї плюс до мінуса і в такому положенні примотайте їх один до одного ізострічкою.
- Металеву скріпку або щільно згорнутий шматочок фольги прикріпіть до полюсів батарейок з одного з кінців, а з іншого кінця прикріпіть "ніжки" світлодіода.
- Ваш ліхтарик готовий! Він буде світити до тих пір, поки батареї не сядуть або поки ви не відклеїте ізострічку.
Раніше "Телеграф" розповідав, як боротися з відключенням інтернету за відсутності світла. Роутер можна підключити до особливого павербанку, але підійде він не всім.