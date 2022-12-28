Жодний блєкаут не страшний: як зробити яскравий ліхтарик своїми руками всього за пару хвилин

Вам навіть не знадобиться паяльник

Оскільки росіяни мають намір знищувати українську інфраструктуру, потрібно бути готовим до того, що може бути блекаут. Щоб не залишитися повністю без світла, є багато корисних лайфхаків та способів: від покупки ліхтариків та ламп на батарейках або навіть сонячних батареях, до саморобних ліхтариків, про які ми й хочемо розповісти далі.

Досить яскраве джерело світла можна зробити буквально за 5 хвилин навіть без паяльника, пише unian. Все, що вам знадобиться — це батарейки АА — 2 шт, світлодіод 3v — 1 шт, скріпка або фольга та ізострічка. Як це з’єднати, щоб воно світилося читайте далі.

Світлодіодний ліхтарик із двох батарейок та світлодіода без паяльника

Візьміть дві пальчикові батареї плюс до мінуса і в такому положенні примотайте їх один до одного ізострічкою. Металеву скріпку або щільно згорнутий шматочок фольги прикріпіть до полюсів батарейок з одного з кінців, а з іншого кінця прикріпіть "ніжки" світлодіода. Ваш ліхтарик готовий! Він буде світити до тих пір, поки батареї не сядуть або поки ви не відклеїте ізострічку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як боротися з відключенням інтернету за відсутності світла. Роутер можна підключити до особливого павербанку, але підійде він не всім.