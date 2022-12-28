Як правильно зустріти Новий рік: важливі традиції, які принесуть успіх

А ви знали, що раніше Новий рік відзначався 1 березня?

Незабаром настане Новий 2023 рік, який нагадаємо, що пройде під заступництвом Чорного Водяного Кролика, і вест світ активно до нього готується. Варто зазначити, що у різних країнах є свої традиції та звичаї святкування новорічних свят, і багато в чому вони схожі. Наприклад, до Нового року заведено прикрашати ялинку, дарувати подарунки і сідає за святковий стіл зі своєю родиною чи друзями. Однак, сьогодні ми хочемо поговорити про традиції саме в Україні.

Наші пращури відзначали Новий рік зовсім не так, як робимо це ми, пише hochu.ua. Як саме, і яких традицій варто дотримуватися і зараз, щоб рік був вдалим, ми й розповімо далі в матеріалі.

Новий рік: як святкували наші пращури

Спершу невеликий екскурс в історію. Вперше Новий рік почали відзначати 1 січня ще 46 року до нашої ери. І вирішив це робити всім відомий римський імператор Юлій Цезар. Тільки тоді це свято не було присвячене зустрічі нового року, та й про китайський гороскоп тоді ніхто не знав, а був присвячений дволикому божеству Янусу. Потім таку традицію перейняли інші країни.

Якщо взяти, наприклад, Київську Русь, то тоді Новий рік відзначався 1 березня, адже свято було пов’язане з відродженням природи та її новим початком. Однак після дата неодноразово "переносилася".

У 15 столітті, після того, як православ’я набуло греко-візантійського ритуалу, Новий рік почали зустрічати 1 вересня, а ті частини України, які перебували у складі Великого князівства Литовського, відзначали свято вже 1 січня.

Остаточно традиція відзначати Новий рік 1 січня закріпилася лише 1700 року. Тоді ж з’явилися і традиції прикрашати ялинки, святкування за накритим столом та дарування подарунків.

Крім цього, наші предки пов’язували зі святкуванням Нового року і різні релігійні, язичницькі та світські обряди. Вони включали:

формування дідуха;

посівання;

новорічні ворожіння та прикмети;

прикраса ялинки;

святкування за пишно накритим столом;

народні гуляння;

закриття боргів та примирення.

Зазначимо, що багато хто з них дотримується і зараз. Наприклад, посівають, щоб урожай наступного року був хорошим. І робити це потрібно неодмінно пшеницею. Також до нас перейшла і традиція, що у новому році першим, хто має увійти до будинку, має бути чоловік.

Раніше, коли Новий рік відзначався 1 вересня, на стіл обов’язково ставився дідух, якого плели із пшениці та прикрашали плодами, ягодами та стрічками. Після нього на зміну і прийшла новорічна ялинка. Люди вірили, що вона охороняє будинок від злих духів та біди. Її прикрашали цукерками, квітами, фруктами, а згодом штучними іграшками.

Також традиції перед Новим роком обов’язково включають прикмети та ворожіння. Наші пращури вірили, що в новорічну ніч усі бажання збуваються, головне їх правильно загадувати. А також, що в цей період померлі родичі та святі чують усі молитви і виконують найщиріші прохання.

Тому обов’язково загадайте своє найзаповітніше бажання новорічної ночі, ні з ким не сваріться, роздайте всі борги і відзначайте свято з тими людьми, яких любите. І тоді в новому році на вас чекатиме лише успіх і успіх.

Якщо не хочете роздратувати символу 2023 — Водяного Кролика, потрібно знати, в яких прикрасах не можна зустрічати цей Новий рік.