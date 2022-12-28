Замість набридливих “Шуби” та “Олів’є”: рецепт незвичайного салату “Граф” із горіхами

Тут є все, що потрібно для смачного і ситного салату: овочі, м’ясо, майонез та яйця

Якщо не знаєте, що новенького приготувати на святковий стіл для зустрічі Нового року 2023, пропонуємо потішити своїх рідних та гостей цим чудовим салатом. Він приємно здивує і своїм виглядом, і цікавим смаком.

Салат "Граф" — дуже ситний, адже в ньому є м’ясо, картопля, курячі яйця та майонез. Все це прекрасно поєднується з чорносливом і часником, запевняє кулінарна блогерка Irina Belaja, яка на своєму каналі в youtube ділиться цікавими рецептами.

Інгредієнти:

Відварене м'ясо (телятина або куряча грудка) — 300 г

Картопля середнього розміру — 2 шт.

Цибуля — 1 шт.

Невеликий буряк

Морква — 1 шт.

Часник — 1 зубчик

Курячі яйця — 3 шт.

Чорнослив — 120 г (можна замінити маринованими грибами або огірками)

Волоські горіхи — 50 г

Зелений горошок — 2-3 ст.л.

Цукор — 1 ст.л.

Сіль — ½ ч.л.

Майонез — для заправки

Приготування:

Спершу треба відварити картоплю, буряк та моркву, а також яйця (вони мають бути приготовані вкруту). М’ясо теж відварюємо — у підсоленій воді зі спеціями.

Цибулю дрібно нарізаємо та маринуємо, заливши сумішшю зі склянки води й ½ склянки оцту (9%). Туди додаємо сіль і цукор, все добре перемішуємо та відставляємо хвилин на 30, щоб цибуля добре маринувалась.

Відварене м'ясо треба нарізати невеликими шматочками, так само як і чорнослив та волоські горіхи.

На плоске встановлюємо кулінарне кільце для салатів, внутрішню частину якого трішечки змащуємо олією, аби потім простіше було знімати кільце з уже готового салату. Можна також закрити стінки кільця харчовою плівкою, що полегшить процес зняття його з готового салату.

Маленька порада : всі овочі краще натирати прямо на блюдо, заповнюючи певний шар салату. Так ці шари будуть легкими й повітряними. Щодо майонезу, то не використовуйте його занадто багато, адже кожен шар має бути промазаний цим соусом — на виході може з’ясуватися, що страва — занадто жирна.

Тепер викладаємо салат шарами:

М'ясо. Його треба добре утрамбувати за допомогою ложки та змастити майонезом — особливу увагу приділяйте краям майбутньої страви, щоб все добре трималося. Картопля, натерта на великій терці. Зверху змащуємо майонезом. Маринована цибуля + натертий буряк. Цей шар потрібно змастити майонезним соусом із часником, сіллю та перцем. Чорнослив + горіхи. Покриваємо все майонезом. Зелений горошок + натерта морква, трішечки підмащені майонезом. Натерті яєчні білки та майонез. Дрібно натерті жовтки. Це останній шар — для прикраси салату.

Салат можна ненадовго поставити у холодильник, аби він добре просочився. Перед подачею на стіл кільце знімають.

Як приготувати салат "Граф" - покрокова інструкція від Irina Belaja

Готуємо цибулеву "лілію" для прикраси салату "Граф"

Для прикраси салату треба взяти звичайну білу цибулину правильної круглої форми. З неї ми й зробимо квітку лілії, яка поміщається на верхівку страви.

Плодоніжку цибулини не видаляємо, а просто трохи зачищаємо, а от хвостик обрізаємо — зріз має вийти діаметром 1,5-2 см. Нам потрібно розрізати цибулину приблизно на 14-16 частинок. Робиться це гострим ножем (обов'язково!), не доходячи до основи приблизно на 1 см.

Якщо хочете, цибулеву "лілію" можна ще й підфарбувати, аби вона виглядала як справжня. Для цього знадобиться вода кімнатної температури, підфарбована соком буряка. Найпростіший варіант — вода з-під щойно звареного буряка.

Раніше ми розповідали, як приготувати смачний "ресторанний" салат за 20 хв. У його складі, до речі, теж є чорнослив та м'ясо.