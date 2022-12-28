Маринований оселедець по-голландськи: рецепт особливої закуски до свята
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Усі інгредієнти вже є у вас вдома — їх просто треба правильно поєднати
На новорічний стіл багато господинь намагаються приготувати щось новеньке. Але при цьому мало хто наважується пробувати якісь дуже екзотичні рецепти. Тому й старається зробити ті самі страви у новому виконанні.
Якщо це — про вас, пропонуємо спробувати приготувати маринований оселедець по-голландськи. Нічого особливого купувати не доведеться, та й часу на цей шедевр потрібно зовсім небагато (якщо не враховувати, що рибка має добре настоятися у маринаді). Цікавим рецептом ділиться сайт "Доброта". Така рибка виходить солодкою, ніжною та соковитою — смак вас приємно вразить!
Інгредієнти на 1 л маринаду:
- Морожена риба — 2 шт.
- Цибулина — 2 шт.
- Лимон — 0,5 шт.
- Цукор — 6 ч.л.
- Морська сіль — 4 ч.л.
- Морква — 1 шт.
- Лист лавровий — 10 шт.
- Перець чорний горошком — 9 шт.
Приготування:
- Помийте та наріжте лимон кружечками.
- Моркву почистьте і натріть на крупній тертці.
- Цибулю наріжте кільцями.
- В банку накладайте шарами по черзі: цибулю, лавровий лист, моркву, лимон, цукор — по 0,5 ч.л., сіль і перець, а зверху — оселедець. Повторюйте ці кроки, аж доки банка не буде заповнена.
- Закрийте кришкою і поставте маринуватися у холодильник на 3 доби.
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