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Маринований оселедець по-голландськи: рецепт особливої закуски до свята

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Така рибна страва добре підійде і для святкового столу, і на щодень
Така рибна страва добре підійде і для святкового столу, і на щодень. Фото vidpoviday.com

Усі інгредієнти вже є у вас вдома — їх просто треба правильно поєднати

На новорічний стіл багато господинь намагаються приготувати щось новеньке. Але при цьому мало хто наважується пробувати якісь дуже екзотичні рецепти. Тому й старається зробити ті самі страви у новому виконанні.

Якщо це — про вас, пропонуємо спробувати приготувати маринований оселедець по-голландськи. Нічого особливого купувати не доведеться, та й часу на цей шедевр потрібно зовсім небагато (якщо не враховувати, що рибка має добре настоятися у маринаді). Цікавим рецептом ділиться сайт "Доброта". Така рибка виходить солодкою, ніжною та соковитою — смак вас приємно вразить!

Інгредієнти на 1 л маринаду:

  • Морожена риба — 2 шт.
  • Цибулина — 2 шт.
  • Лимон — 0,5 шт.
  • Цукор — 6 ч.л.
  • Морська сіль — 4 ч.л.
  • Морква — 1 шт.
  • Лист лавровий — 10 шт.
  • Перець чорний горошком — 9 шт.

Приготування:

  1. Помийте та наріжте лимон кружечками.
  2. Моркву почистьте і натріть на крупній тертці.
  3. Цибулю наріжте кільцями.
  4. В банку накладайте шарами по черзі: цибулю, лавровий лист, моркву, лимон, цукор — по 0,5 ч.л., сіль і перець, а зверху — оселедець. Повторюйте ці кроки, аж доки банка не буде заповнена.
  5. Закрийте кришкою і поставте маринуватися у холодильник на 3 доби.

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Теги:
#Риба #Оселедець #Що приготувати #Маринад #Новорічні страви