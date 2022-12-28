Маринований оселедець по-голландськи: рецепт особливої закуски до свята

Усі інгредієнти вже є у вас вдома — їх просто треба правильно поєднати

На новорічний стіл багато господинь намагаються приготувати щось новеньке. Але при цьому мало хто наважується пробувати якісь дуже екзотичні рецепти. Тому й старається зробити ті самі страви у новому виконанні.

Якщо це — про вас, пропонуємо спробувати приготувати маринований оселедець по-голландськи. Нічого особливого купувати не доведеться, та й часу на цей шедевр потрібно зовсім небагато (якщо не враховувати, що рибка має добре настоятися у маринаді). Цікавим рецептом ділиться сайт "Доброта". Така рибка виходить солодкою, ніжною та соковитою — смак вас приємно вразить!

Інгредієнти на 1 л маринаду:

Морожена риба — 2 шт.

Цибулина — 2 шт.

Лимон — 0,5 шт.

Цукор — 6 ч.л.

Морська сіль — 4 ч.л.

Морква — 1 шт.

Лист лавровий — 10 шт.

Перець чорний горошком — 9 шт.

Приготування:

Помийте та наріжте лимон кружечками. Моркву почистьте і натріть на крупній тертці. Цибулю наріжте кільцями. В банку накладайте шарами по черзі: цибулю, лавровий лист, моркву, лимон, цукор — по 0,5 ч.л., сіль і перець, а зверху — оселедець. Повторюйте ці кроки, аж доки банка не буде заповнена. Закрийте кришкою і поставте маринуватися у холодильник на 3 доби.

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